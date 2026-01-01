Ein bedachter und umschauender Steuermann

TODESFALL / HEINRICH WIESMÜLLER

16/04/24 Dass es der Lungauer Förstersohn Heinrich Wiesmüller einmal zum Präsidenten der Salzburger Festspiele bringen würde – das war wohl der Neugier, der Aufgeschlossenheit zu verdanken, die ihn stets auszeichnete. – Heinrich Wiesmüller ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

„Es hat mich immer alles interessiert“, sagte er einmal. Während andere die Festspiele als unmittelbare Kindheitserfahrung vor Ort kannten, erschlossen sie sich dem Lungauer zunächst über Radioübertragungen. Daraus erwuchs eine lebenslange Verbundenheit, die schließlich in über drei Jahrzehnte verantwortungsvoller Tätigkeit mündete: als Kuratoriumsmitglied von 2001 bis 2007, als Direktoriumsmitglied von 1976 bis 1985, als Konsulent (1986 bis 1989) und von 1991 bis 1995 als Präsident der Salzburger Festspiele.

Wiesmüller war keiner, der das Rampenlicht suchte. Öffentliche Anerkennung, Eitelkeit oder große Worte über die eigene Person lagen ihm fern. Seine Aufmerksamkeit galt stets den Dingen selbst: der Musik, dem Theater, der Literatur, der Kunst, aber auch der Politik, der Wirtschaft, den Menschen.

„In all diesen Funktionen wirkte Wiesmüller nie laut, aber stets entscheidend. Er war ein Stratege des Ausgleichs, ein Vermittler in schwierigen Zeiten, ein Mann des Gesprächs“, heißt es in einem Nachruf der Festspiele. „Wo andere Position bezogen, suchte er Lösungen. Wo Konflikte festgefahren schienen, fand er Wege. Es war diese seltene Fähigkeit, Gegensätze zu verbinden, die ihn unentbehrlich machte.“

Das war nicht nur notwendig, als Karajan gestorben war und die Festspiele einer generellen Neuausrichtung bedurften. Es galt so manche Wogen zu glätten, als Mortier als Intendant antrat, aber auch noch in den Leitungsjahren von Peter Ruzicka und Jürgen Flimm. Wiesmüller war „einer jener ruhigen Fixpunkte im Hintergrund, die Kontinuität sicherten, die den gerade in Salzburg so wichtigen Dualismus von Alt und Neu ermöglichten“, würdigen die Festspiele.

Gerard Mortier selbst lobte ihn später mit Worten, die viel über Wiesmüllers Rolle aussagen: Ohne seine Unterstützung und sein Verständnis wäre der schwierige Anfang nicht gelungen. Es war genau diese Mischung aus Klarheit, Geduld und Loyalität, die ihn auszeichnete.

Als Bankier (Bankhaus Spängler) verstand er sich natürlich gut aufs Wirtschaftliche. So hinterließ Wiesmüller bleibende Spuren: die Stärkung der finanziellen Grundlagen, die Einbindung des Tourismus, wichtige infrastrukturelle Entwicklungen wie der Ausbau des Schüttkasten zu Kartenbüro und großzügigem Proberaum im Dach und nicht zuletzt die Fähigkeit, Persönlichkeiten zusammenzuführen. Dabei verstand er es wie kaum ein anderer, Wirtschaft und Kultur nicht als Gegensätze zu begreifen, sondern als produktive Einheit.

Wiesmüller war unter anderem auch Vorstandsmitglied des Salzburger Kunstvereins, mehr als 35 Jahre lang Mitglied des Kuratoriums der Internationalen Stiftung Mozarteum und Gründungsmitglied der Internationalen Salzburg Association.

„Heinz Wiesmüller war es ein Anliegen, die Salzburger Festspiele vom zweifelhaften Ruf einer Enklave der Reichen und der Schönen zu befreien.“ Das hebt seine Nachfolgerin im Präsidentenamt, Helga Rabl-Stadler, hervor. „Er setzte sich dafür ein, dass auch aus Festspielgeldern das Entstehen einer umtriebigen Szene der Jugend gefördert wurde. Er fuhr mit seinen Direktoriumskollegen Gerard Mortier und Hans Landesmann aufs Land, um mit wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern für die Festspielidee zu werben. Und er trat mitten im Salzburger Establishment für Festspielmut zu Experimenten ein.“ Aber wenn es in der Hofstallgasse „inmitten von Selbstverwirklichern unter Intendanten, Künstlern und Politikern gar zu bunt und aufregend“ geworden sei, habe er „uns den besänftigenden Rat“ gegeben: „E la nave va“. So Helga Rabl-Stadler, die von ihm 1995 das Steuerrad übernahm. (PSF / dpk-krie)

Bilder: Archiv Salzburger Festspiele / Helmut Schaffler (1)