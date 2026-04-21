Ein Kenner Salzburger Dichter

IM PORTRÄT / THOMAS ASSINGER

21/04/26 Er hat Germanistik, Romanistik und Slawistik studiert, ist ein leidenschaftlicher Literaturvermittler – und übernimmt die Leitung der traditionsreichen Georg Trakl Forschungs- und Gedenkstätte sowie die Geschäftsführung des Internationalen Trakl Forums: Thomas Assinger folgt auf Hans Weichselbaum, der diese Funktionen seit Gründung der Gedenkstätte 1973 ausgeübt hat.

Von Heidemarie Klabacher

Ein erstes Vorhaben ist zugleich ein Herzensanliegen von Thomas Assinger: die Neugestaltung des literarischen Vermittlungs- und Bildungsangebots für Jugendliche und Schulklassen. Er wolle, so Assinger gemeinsam mit jungen Menschen, Literaturvermittlern und Museumspädagoginnen „zeitgemäße Formate und innovative Materialien für den Museumsbesuch und Literatur-Workshops in der Gedenkstätte“ erarbeiten. Das mit dem Bundesgymnasium Salzburg-Nonntal entwickelte Projekt Literatur ausstellen? etwa setze auf kulturelle Teilhabe von Jugendlichen. Es wurde vom Bundesministerium für Bildung im Rahmen der Initiative Culture Connected mit einer Förderung ausgezeichnet.

Mit Blick auf das Trakl-Jubiläumsjahr 2027 plant Thomas Assinger neben der Beteiligung an einer internationalen Tagung zum Geburtstag im Februar auch eine Sonderausstellung im Museum, die aktuelle künstlerische Perspektiven auf das Werk des Salzburger Dichters eröffnen soll.

Ein weiteres Anliegen ist ihm die Beschäftigung mit Übersetzungen und der weltweiten literarischen Rezeption des Salzburger Dichters. Mit dem Georg-Trakl-Übersetzungsgespräch wird im Herbst eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Der „im Hintergrund wirkenden, aber ungemein faszinierenden kreativen Arbeit“ von Übersetzerinnen und Übersetzer solle Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Thomas Assinger wurde 1989 in Villach geboren. Er war nach dem Studium der Germanistik, Romanistik und Slawistik in Wien und Konstanz wissenschaftlicher Mitarbeiter für Neuere deutsche Literatur an den Universitäten Wien und Salzburg. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit ist er mit großer Begeisterung als Literaturvermittler aktiv. Assinger ist auch ein Kenner Stefan Zweigs und befasst sich besonders mit dessen biografischen Werken. Eine seiner Analysen galt etwa Stefan Zweigs Auseinandersetzung mit Paracelsus. Auf einer Tagung in Paris im September 2025 sprach Assinger über Stefan Zweig als Kritiker französischer Literatur.

53 Jahre lang hat Hans Weichselbaum die Georg Trakl Forschungs- und Gedenkstätte, die eine Abeitlung der Salzburger Kulturvereinigung ist, geleitet. Zu den Aufgaben die Thomas Assinger von Hans Weichselbaum übernimmt, zählen die Betreuung des Museums im Georg Trakl Geburtshaus am Waagplatz mit den Sammlungen zu Leben, Werk und Wirkung des Dichters, die Betreuung der hauseigenen Spezialbibliothek und des Georg Trakl Archivs sowie die Gestaltung des wissenschaftlichen und literarischen Veranstaltungsprogramms des Trakl Forums. Er freue sich „auf einen offenen Dialog über Georg Trakl und die zukünftigen Aktivitäten der Gedenkstätte“, sagt Thomas Assinger. „Fragen, Anregungen und persönliche Gespräche sind jederzeit willkommen.“

Über Georg Trakl bei der Kulturvereinigung – www.kulturvereinigung.com

Bild: SKV / ebihara photography