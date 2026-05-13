Ein leiser Musik-Helfer in Osteuropa

TODESFALL / JAKOB FÖRG

13/05/26 Er hat nie viel Aufhebens um seine Person gemacht – aber vielen, vielen jungen Musikern aus dem Baltikum hat er ganz entscheidend weiter geholfen: Pater Jakob Förg, einer der wichtigsten Drahtzieher bei der Unterstützung der Kirchenmusik vor allem in Lettland, Litauen und Weißrussland, ist 85jährig verstorben.

Von Reinhard Kriechbaum

„Es war am 11. Juni 1989“, erzählte Jakob Förg dem Schreiber dieser Zeilen. Im Rahmen der Bibelaktion der österreichischen Kirchenzeitungen war er als Vertreter des Salzburger Erzbischofs nach Litauen gereist. In einem Festgottesdienst in der Kathedrale von Kaunas habe er „eine ganz armselige“ Musik erleben müssen. „Da ist mir aufgegangen: Die brauchen Noten!“

Beides, die Musik und das ehemals kommunistische Osteuropa, waren Pater Förg, Mitglied der Herz-Jesu-Missionare in Salzburg Liefering, ein Herzensanliegen. In der Zeit kommunistischer Repressalien war Jakob Förg ein unermüdlicher Materialsammler, Dokumentierer und Fürsprecher. Seine Zetteldatei war voll mit Namen von Menschen, die ob ihrer religiösen Einstellung verfolgt waren. Ab 1977 konnte sich der Ordensgeistliche der Osteuropa-Hilfe mit voller Kraft zu widmen. „Dann ging das Reisen los.“ Mehrmals jährlich fuhr Jakob Förg in die Ukraine, nach Litauen, Lettland und Weißrussland.

Als ausgebildeter Kirchenmusiker setzte er sich unermüdlich für junge Musikerinnen und Musiker aus Osteuropa, vor allem aus dem Baltikum ein. „Sicher zwei bis drei Tonnen Noten“ seien im Lauf der Jahre und Jahrzehnte ins Baltikum und teilweise in einige Städte der Ukraine und nach Mink transportiert und dort zielgerichtet verteilt worden, erzählte Jakob Förg stolz. Er dachte in Gewicht, schließlich galt es auch die Transportfragen zu lösen.

D er Schreiber dieser Zeilen hat Pater Jakob Förg freilich zuerst nicht als Musiker kennen gelernt, sondern als einen, der sich unermüdlich für politisch Verfolgte in Osteuropa einsetzte. In seiner Amnesty-international-Gruppe hatte der junge Pater von Inhaftierten in der Sowjetunion erfahren und sich sogleich in der Sache engagiert.

Ein Bild des Salzburger Musik-Paters wäre unvollständig, würde man nicht von einem weiteren Osteuropa-Engagement erzählen, das er mit Understatement als „sein zweites Hobby“ bezeichnete: Nicht nur Bibeln in der Landessprache, vor allem auch Kinder- und Jugendbücher hat er in die Landessprachen – Russisch, Ukrainisch, Lettisch, Litauisch und Weißrussisch – übersetzen lassen. Der Schreiber dieser Zeilen durfte Pater Förg Ende der 1990er Jahre nach Minsk begleiten. In einem Kinderspital hat er damals an die jungen Patientinnen und Patienten, die nach der Tschernobyl-Katastrophe an Krebs litten, Das kleine Ich bin ich von Mira Lobe verteilt. Es war ein berührendes Erlebnis.

Einer von Förgs ersten Musik-Schützlinge aus Osteuropa war Rihards Dubra, unterdessen einer der profiliertesten Komponisten im Baltikum. Jakob Förg lud den damals 35jährigen 1999 ein zur Werkwoche für Kirchenmusik in Salzburg. Ab da hat Förg jedes Jahr jungen Leuten aus Litauen und Lettland Plätze bei der Werkwoche vermittelt. Sie nahmen nicht nur Noten-Pakete mit, sondern vor allem pädagogisches Know How als Multiplikatoren. Eine Groschenfuchserei angesichts der schlechten materiellen Verhältnisse in den Herkunftsländern – aber Jakob Förg war bestens vernetzt, und eine gewisse Hartnäckigkeit spricht ihm niemand ab, der ihn näher kennen lernen durfte.

„Elf Orgeln konnte ich ins Baltikum vermitteln.“ Darauf war Jakob Förg besonders stolz. Neun gingen nach Lettland, zwei nach Litauen. Die alte Orgel aus Radstadt im Salzburger Pongau beispielsweise landete in der Christkönigskirche in Riga, jene der Elisabethschwestern von Linz im Konservatorium in Kaunas. „Es lohnt sich, in die baltischen Länder, die eine hohe Musikkultur aufweisen, zu investieren“, war Pater Förg überzeugt.

Bilder: dpk-krie