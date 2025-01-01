Ein Spezialist für Vieles

TODESFALL / CHRISTOPH VON DOHNÁNY

08/09/15 Er war ein Grandseigneur unter den großen internationalen Dirigenten, denen die Salzburger Festspiele ihren Weltruf verdanken. Zwischen 1962 und 2014 gelangen ihm immer wieder unvergessliche Opern- und Konzertabende“ – so Festspielintendant Markus Hinterhäuser zum Tod von Christoph von Dohnányi.

Ein für die damalige Zeit rasanter Beginn: 1953 wurde Christoph von Dohnányi an der Oper Frankfurt im Alter von 24 Jahren Assistent von Georg Solti, Bald drauf ernannte das Theater Lübeck den inzwischen 27-Jährigen zum damals jüngsten Generalmusikdirektor Deutschlands. Dann folgten Kassel, Köln, wieder Frankfurt und Hamburg. Dem Cleveland Orchestra stand Dohnányi von 1984 bis 2002 vor.

Über fünf Jahrzehnte lang ist Christoph von Dohnányi bei den Festspielen aufgetreten. Neben den großen Opern von Strauss und Mozart sowie zahlreichen Konzerten mit den Wiener Philharmonikern und den von ihm als Chefdirigent geleiteten Orchestern Cleveland Orchestra und Philharmonia Orchestra London hat er auch die Uraufführungen von Hans Werner Henzes Die Bassariden (1966) und Friedrich Cerhas Baal (1981) musikalisch geleitet. Mit den beiden Uraufführungen leistete Christoph von Dohnányi auch im Rahmen der Salzburger Festspiele einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der musikalischen Moderne, die ihm stets ein Anliegen war.„Ein Spezialist für Vieles“ also, wie es Markus Hinterhäuser formuliert,

1962 debütierte von Dohnányi in einem Serenadenkonzert mit dem Mozarteumorchester Salzburg bei den Festspielen. Insgesamt hat er hier 77 Aufführungen geleitet. Über seine Salome am Beginn der Ära Mortier 1992 waren sich Publikum und Kritik in ihrer Begeisterung einig. Von einem „sensationellen neuen Strauss Feeling“ berichtete Klaus Jungheinrich in der Frankfurter Rundschau und Karl Harb schrieb in den Salzburger Nachrichten: „Christoph von Dohnányi gestattet den Wiener Philharmonikern keine falsche Strauss-Süße, wohl aber einen (auf-)blühenden Klang von erotischer Hochspannung, er achtet vom ersten Motiv weg mit unglaublicher Präzision auf Details, die er der Farbe der Musik dienstbar macht, und er beglaubigt den Kammerspiel-Ansatz des Stücks seinerseits durch Konzentration, die in jedem Moment Stimmen und Aussage trägt, statt sie mit wohligem Schauder zu überschütten.“

Christoph von Dohnányi war dann auch 1995 Dirigent von Béla Bartóks Herzog Blaubarts Burg und Arnold Schönbergs Erwartung. Erst 2014 kehrte Christoph von Dohnányi nach dreizehnjähriger Abwesenheit mit dem Philharmonia Orchestra London und Bruckners Neunter unter großem Jubel des Publikums noch einmal auf die Salzburger Festspielbühne zurück.

Am Samstag (6.8.) ist Christoph von Dohnányi in München verstorben, zwei Tage vor seinem 96. Geburtstag. (PSF/dpk-krie)

Bild: SF / Silvia Lelli