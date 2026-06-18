„Hans Virgil“ – ein Markenzeichen

TODESFALL / HANS-WALTER VAVROVSKY

18/06/2026 „Bildung gehörte für ihn stets zum Kernauftrag von Kirche“, heißt es in einem Nachruf der Erzdiözese Salzburg auf den langjährigen Rektor des Bildungshauses St. Virgil, Hans-Walter Vavrovsky. Er ist heute Donnerstag (18.6.) im 82. Lebensjahr verstorben.

Von den fünfzig Jahren seit der Gründung des Hauses bestimmte Prälat Hans-Walter Vavrovsky 33 Jahre lang als Rektor die spirituelle Linie und war damit entscheidend verantwortlich für die weltanschaulich offene Atmosphäre dort, unbeeinflusst vom zwischendurch auch einengenden kirchlichen Zeitgeist. Als Rektor und als Leitungsmitglied von St. Virgil Salzburg wirkte er dort von 1983 bis 2016. Jakob Reichenberger, der derzeitige Direktor von St. Virgil: „Hans-Walter Vavrovsky war eine prägende Figur für St. Virgil und die Kirche von Salzburg. Er stellte das Verbindende und den Dialog immer in den Vordergrund und fungierte als unermüdlicher Botschafter in gesellschaftlich drängenden Fragen – immer mit dem Ziel, einen Beitrag zum besseren Gelingen des Zusammenlebens zu leisten.“

„Er verstand es, Räume zu öffnen – architektonisch, spirituell und menschlich“, heißt es in einem Nachruf von St. Virgil. Meilensteine in seiner Zeit als Rektor von St. Virgil waren die Entwicklung des zweiten Nächtigungsbetriebs, St. Rupert (1988/89), und die Initiierung der baulichen Erweiterung des Haupthauses St. Virgil in den 1990er Jahren mit Architekt Wilhelm Holzbauer.

Seine theologische Ausbildung führte ihn nach Innsbruck, Bonn und Münster, wo er Schüler von Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., wurde. Zwischen 2010 und 2015 fungierte er als Domdechant. Dem Domkapitel gehörte er von 1988 bis 2019 an. Vavrovsky war Diözesanbeauftragter für Europafragen. Er engagierte sich in zahlreichen Gremien wie der Europakommission der Bischofskonferenz, des Forums Erwachsenenbildung oder der Europäischen Akademie der Wissenschaften. Er war Vorstandsmitglied des Katholischen Bildungswerks, der Salzburger Ethik Initiative, war Vorsitzender der Ökumene-Kommission und im Salzburger Pressverein. Er brachte sich aktiv in die Stiftung Pro Oriente, in das Katholische Hochschulwerk und in das Kuratorium des Salzburger Dommuseums sowie in den Kardinal-König-Kunstfonds ein. Vavrovsky war Mitglied im Vorstand der Hospiz-Bewegung und im Schülerkreis Papst Benedikt XVI.

Zu seinem 75. Geburtstag wurde der Hans-Walter-Vavrovsky-Dialogpreis ins Leben gerufen, der die Kultur der Offenheit, Verständigung und des gegenseitigen Respekts fördern will. (eds/dpk-krie)

Bild: eds/Franz Neumayr