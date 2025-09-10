Horst Reischenböck ist achtzig

10/09/25 Über Jahrzehnte hat er quasi zum Stadtbild gehört, auffällig nicht nur wegen der Körpergröße, sondern auch wegen des charakteristischen Barts. Und immer umgeben von einer Schar von Gästen. Sie haben von Horst Reischenböck, diesem kundigen Fremdenführer, immer auch eine ordentliche Dosis Musikwissen mitgenommen.

Von Reinhard Kriechbaum

Horst Reischenböck feiert heute (10.9.) seinen achtzigsten Geburtstag. Als Fremdenführer ist er nur mehr ausnahmsweise tätig, und auch als auskunftsfreudigen „Nachtwächter“ mit Laterne und Hellebarde sieht man ihn leider nicht mehr durch die Gassen und über die Plätze ziehen. Aber wofür wir und unsere Leserinnen und Leser sich nach wie vor glücklich schätzen dürfen: Als leidenschaftlicher Musikliebhaber ist Horst Reischenböck ein schier unermüdlicher Konzertbesucher und Musikkritiker. Seit der Gründung des DrehPunktKultur 2004 zählt er zu unserem Kernteam. Er war sein Leben lang auch als Kulturjournalist für verschiedene Zeitungen und den ORF tätig. Besonders lang fürs Salzburger Tagblatt (solange es dieses gab).

Wo Horst Reischenböck sein umfassendes Musikwissen, seine verblüffende Werkkenntnis her hat? Auf „mehr als 5000 LPs und 3000 CDs“ schätzt er selbst seine Sammlung, Sein Gedächtnis für Töne und biographische Daten ist beeindruckend. Als wir jüngst mit ihm zusammen saßen, um ein Gläschen auf seinen runden Geburtstag zu trinken, hat er uns erzählt, dass das Denkmal auf dem Mozartplatz das älteste in Österreich für einen Privatmann ist – bis dahin kamen nur Mitglieder des Kaiserhauses und Militärs zu solchen Ehren. Solche Dinge, die nirgendwo stehen, schüttelt er en passant aus dem Ärmel.

Der Leidenschaft für die aufgenommene Musik war geschuldet, dass man Horst Reischenböck über Jahre immer wieder als gut beratenden Verkäufer in einem Salzburger Schallplattengeschäft gesehen hat. Auch HiFi-Anlagen – was sonst? – hat er in den 1970er Jahren siebziger Jahren verkauft.

Er, der so viele CDs und Schallplatten daheim stehen hat, findet offenbar auch alles: Vor ein paar Jahren hat er sich beispielsweise an eine Diskographie des Mozarteumorchesters gemacht. Das ist schließlich ein Manuskript von 110 Seiten geworden. Er hat's nicht auf Auftrag geschrieben, sondern aus purer Begeisterung für die Sache.

Kein Wunder, dass er eine Reihe von Büchern – speziell zur Musik in Salzburg – verfasst hat, darunter 1200 Jahre Musik in Salzburg, Die Mozarts in Salzburg oder die kleine Broschüre über Musikergedenkstätten hierorts. Im Auftrag der Stiftung Mozarteum hat er ein Buch über das Mozart-Wohnhaus und seine Geschichte geschrieben. Vieles ist leider schon vergriffen.

Horst Reischenböck stammt aus einer Alt-Salzburger Familie, er besuchte in Graz das Gymnasium und studierte in Linz Grafik. Schon im Alter von 22 Jahren hat Horst Reischenböck die Konzession als Fremdenführer bekommen, wofür damals noch eine Ausnahmegenehmigung notwendig war (das Mindestalter lag bei 24 Jahren). Als Fremdenführer war er Berufsgruppenobmann (1969-1973) und Fachgruppenvorsteher-Stellvertreter Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Salzburg (1990-1995). Er engagierte sich auch in der Aus- und Fortbildung der Fremdenführer. Spezialführungen in Sachen Musik waren natürlich seine Stärke. 2018 ist er mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet worden. Er ist Ehrenmitglied und Vizepräsident im Verein der Freunde des Mozarteumorchesters Salzburg.

Bild: dpk-krie