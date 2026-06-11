Kritischer Geist zwischen allen Stühlen

TODESFALL / JEAN ZIEGLER

11/06/26 Im Jahr 2011 war es, da ist der Schweizer Soziologe Jean Ziegler in Sachen Salzburger Festspiele in die Schlagzeilen geraten. Er war damals als Festredner zur Festspieleröffnung eingeladen gewesen, wurde aber wieder ausgeladen. – Nun ist Ziegler im Alter von 92 Jahren gestorben.

Von Reinhard Kriechbaum

Das Warum war damals eine undurchsichtige Sache: Landeshauptfrau Gabi Burgstaller hatte den auch als Globalisierungsgegner profilierten Jean Ziegler eingeladen, der immer wieder gegen Großkonzerne zu Felde zog. Das ist den Festspielen und ihrem Großsponsor Nestlé freilich sehr gegen den Strich gegangen. Einen direkten Zusammenhang mit der Ausladung hat Präsidentin Helga Rabl-Stadler damals aber dezidiert ausgeschlossen. Von Seiten Gabi Burgstallers wurde die Ausladung mit Zieglers Beziehungen zum libyschen Staatschef Gaddafi erklärt. Sie habe es schließlich „auch im Interesse von Jean Ziegler nicht für sinnvoll gehalten, einen Redner einzuladen, bei dem zu erwarten war, dass in der Folge nicht die Inhalte seiner Festspielrede, sondern der genannte Kritikpunkt im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gestanden wäre“. Besagter Kritikpunkt war Zieglers – von ihm damals abgestrittene – Beteiligung am „Muammar-Gaddafi-Preis für Menschenrechte“.

Als Globalisierungsgegner war Ziegler in Salzburg sonst sehr wohl gelitten: 2008, also nur drei Jahre vor den Querelen um seine Einladung als Festspielredner, hat er den Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung erhalten.

Berührungsängste mit umstrittenen politischen Leadern hatte der 1934 in der Schweiz geborene Jean Ziegler nicht, von Pol Pot bis Che Guevara. Als politischer Vermittler zwischen der damals offen terroristisch agierenden Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und der Schweiz spielte er eine undurchsichtige Rolle. Dafür geriet er auch von jüdischen Organisationen gehörig unter Beschuss. Andrerseits setzte Ziegler sich im Zuge der Arbeiten zu seinem Buch Die Schweiz, das Gold und die Toten sehr dafür ein, dass Angehörige der Opfer der Shoa Zugang zu den „vergessenen“ Bankkonten in der Schweiz bekommen konnten. In der Schweiz wertete man ihn dafür als „Landesverräter“. Sein Engagement für wirtschaftliche Gerechtigkeit galt auch Afrika. Missstände beschrieb er beispielsweise in seinem Roman Das Gold von Maniema (1996).

Legendär wurde Zieglers Freundschaft mit Che Guevara. Er war dessen Chauffeur während der Teilnahme Kubas an der ersten Weltzuckerkonferenz der UNO in Genf im April 1964. Auf seinen Wunsch, dass er ihn bei der Rückreise nach Kuba mitnehme, habe Che geantwortet: „Dein Platz ist hier. Hier ist das Gehirn des Monsters, hier musst du kämpfen.“ Das hat der als Hans Ziegler Geborene (zum Vornamen Jean riet ihm Simone de Beauvoir) ernst genommen.

Bis zu seiner Emeritierung im Mai 2002 war Ziegler Professor für Soziologie an der Universität Genf sowie ständiger Gastprofessor an der Sorbonne in Paris. Von 2000 bis 2008 war Jean Ziegler UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung – zuerst im Auftrag der Menschenrechtskommission, dann des Menschenrechtsrats – sowie Mitglied der UNO-Task Force für humanitäre Hilfe im Irak. 2008 bis 2012 gehörte Ziegler dem Beratenden Ausschuss des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen an. Im September 2013 wurde er erneut in dieses Gremium gewählt. Er war außerdem im Beirat des Vereins Business Crime Control.

Bild: Wikimedia / Manfred Werner