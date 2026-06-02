„Mehr sein als ein Filmmuseum“

IM PORTRÄT / RENATE WURM

02/06/26 „Ihr Talentblick, etwa für Filmschaffende wie Adrian Goiginger, zeigt, wie präzise sie Entwicklungen erkannt und gefördert hat.“ So lobte Bürgermeister Bernhard Auinger heute Dienstag (2.6.) in einem Pressegespräch die scheidende Kino-Leiterin Renate Wurm. Tatsächlich: Mit 23.414 Gästen war und ist Die beste aller Welten der erfolgreichste Film im Salzburger Filmkulturzentrum.

Von Reinhard Kriechbaum

Und das mit Riesenabstand: Indien und Wie im Himmel (auf den Plätzen zwei und drei) brachten es auf etwas über 13.000 Besucherinnen und Besucher. Mit Der Fuchs (10.539 verkaufte Karten) steht ein weiterer Goiginger-Film auf der Top-Ten Liste von Das Kino seit 1978. Noch vor Rennern wie Silentium, Buena Vista Social Club oder Lost in Translation, die es nicht über 10.000 Gäste brachten.

Renate Wurm und Das Kino: eine Langzeit- und eine Erfolgsgeschichte. „Nach 35 Jahren passionierter Tätigkeit im Salzburger Filmkulturzentrum, davon zehn Jahre als Leiterin, ist es für mich an der Zeit, das Zepter abzugeben und für eine jüngere Generation Platz zu machen“, sagt die leidenschaftliche Cineastin.

Besonders stolz ist Renate Wurm auf die Einführung eines Mobilen Kinos für Stadt und Land Salzburg. „2018 wurde das Open-Air-Kino, das Das Kino bis dahin nur in Obertrum veranstaltet hatte, auf das ganze Bundesland ausgeweitet. In zahlreichen Gesprächen mit Bürgermeistern und Vereinen konnten gleich im ersten Jahr mit einem mobilen Vorführgerät und einer großen Leinwand über fünfzig Kinovorstellungen „unter den Sternen“ stattfinden. „Der Erfolg ist nach wie vor so groß, dass nun auch mit zwei Projektoren Kino in Salzburgs Dörfer und Stadtteile gebracht wird.“ Unterdessen gibt es über fünfzig Screenings in Stadt und Land Salzburg pro Jahr. Für das Mobile Kino war zuletzt Josef Kirchner verantwortlich, der nun Renate Wurms Nachfolge als Kino-Leiter antritt.

Große Energie haben ihr die jahrelange Planung und Duchführung der Generalsanierung des Hauses am Giselakai im Sommer 2023 abverlangt. „ In nur vier Monaten wurde die Elektrik komplett erneuert, LED-Beleuchtung eingeführt sowie eine Kühlanlage für die heißen Sommermonate und ein Lift eingebaut.“ 1,5 Millionen Euro wurden damals ins Salzburgs einziges Programmkino investiert.

Renate Wurm habe „stets sowohl das Programm als auch die wirtschaftliche Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Hauses im Blick“ gehabt, so der Bürgermeister zum Abschied von Renate Wurm. „Mit Formaten wie dem Senior:innenkino hat sie neue Zielgruppen erschlossen und kulturelle Teilhabe spürbar erweitert.“ Landesrat Schnöll: „Gerade in herausfordernden Zeiten – von der Corona-Pandemie bis hin zur umfassenden Sanierung des Hauses – hat sie das Salzburger Filmkulturzentrum mit ruhiger Hand und großem Einsatz erfolgreich geführt und weiterentwickelt.“

„Es ist eine Kunst, so ein Kino gut zu kuratieren und aus dieser internationalen Vielfalt von guten Filmen ein gutes Programm zu machen“, sagte Renate Wurm anlässlich ihrer Bestellung zur Kino-Leiterin vor zehn Jahren. Vieles hat Renate Wurm schon bewegt, als noch ihr Vorgänger Michael Bilic Salzburgs einziges Programmkino leitete. Sie hatte Spanisch studiert und saß im Lateinamerika-Komitee – kein Wunder, dass ihr das lateinamerikanische Filmschaffen unter den Nägeln brannte: „Es war ja alles neu. Michael Bilic war offen für alles und hat meine Leidenschaft für den lateinamerikanischen Film geteilt.“ So kam es 1995 zur Gründung des Lateinamerika Filmfestivals, neben dem Bergfilm Festival, das es schon vorher gegeben hat, bis heute der Publikumsmagnet schlechthin im Jahreslauf.

Filme aus der „lokalen Szene“ sind Renate Wurm immer sehr am Herzen gelegen, Musterbeispiel Goigingers Die beste aller Welten, ein Kultfilm mit vielen internationalen Erfolgen. „Aber das war keine so g’mahte Wiesen, wie es jetzt ausschaut“, erinnerte sich Renate Wurm vor einigen Jahren im DrehPunktKultur-Interview. Goiginger habe monatelang einen Verleih gesucht. Sie, so Renate Wurm, habe sich stark für ihn eingesetzt und aus dem Fenster gelehnt.

Auch für die aus dem Lungau stammende Filmemacherin Ivette Löcker hat sie sich stark gemacht. Deren Film Was uns bindet hat bei der Diagonale 2017 den Preis für den Besten Dokumentarfilm gewonnen. Oder für Lukas Rinner, der 1985 in Salzburg geboren wurde und Filmregie in Barcelona und Buenos Aires studierte. Sein zweiter Spielfilm, „Die Liebhaberin“, errang 2017 den Diagonale Hauptpreis.

Eine Devise von Renate Wurm: „Wir müssen wirtschaften und müssen daher mehr sein, als ein Filmmuseum.“ Daher die vielen Filmpremieren in Anwesenheit von Regisseurinnen und Regisseuren. Das hat sie sehr gepflegt und ausgebaut.

Bilder: Das Kino / Franz Neumayr