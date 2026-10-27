Raum für neue Perspektiven

IM PORTRÄT / ISABELLE CHAPLOT

27/10/26 Isabelle Chaplot übernimmt an der FH Salzburg die Leitung des Studiengangs MultiMediaArt. Sie folgt auf Till Fuhrmeister, der den Studiengang in den vergangenen sieben Jahren geführt und insbesondere seine internationale Sichtbarkeit maßgeblich gestärkt hat.

Mit Isabelle Chaplot bekommt MultiMediaArt eine neue Studiengangsleiterin, die vielfältige Erfahrung aus der Film- und Kreativwirtschaft sowie aus Forschung und Lehre mitbringt. Till Fuhrmeister möchte sich künftig wieder verstärkt der Leitung des Fachbereichs Film widmen.

„Mich interessiert, wie gestalterische Qualität, technologische Innovation und gesellschaftliche Fragen zusammenwirken“, sagt Isabelle Chaplot. „Bei MultiMediaArt möchte ich den interdisziplinären Austausch stärken und Raum für unterschiedliche Perspektiven und Erzählweisen schaffen.“ Besonders wichtig sei es ihr, auch solchen Perspektiven Platz zu geben, die in Medien und Gestaltung bisher wenig repräsentiert sind. „Künstlerische Exzellenz, wissenschaftliche Fundierung, kulturelle Vielfalt und internationale Vernetzung bilden dafür wichtige Voraussetzungen.“

Isabelle Chaplot wurde in Norddeutschland geboren und studierte Film und Fernsehen mit Schwerpunkt Regie sowie European Film and Media Studies in Weimar, Lyon und Utrecht. Nach Stationen in der Film- und Kreativwirtschaft, unter anderem in der Filmförderung und internationalen Filmproduktion, war sie acht Jahre in Forschung und Lehre an der Europa-Universität und der Hochschule Flensburg tätig. Dort promovierte sie über das Filmwerk Pier Paolo Pasolinis und baute den Bachelorstudiengang „Film & Media Arts“ auf, den ersten eigenständigen Filmstudiengang in Schleswig-Holstein. Zuletzt hatte sie eine Vertretungsprofessur für Multimediales Producing an der Hochschule Darmstadt inne. (FH Salzburg)

Bild: FH Salzburg / wildbild