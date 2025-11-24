Selbstbewusstsein von innen heraus tankend

NESTROY-PREISE / PAULINE GROßMANN

24/11/25 In der vergangenen Saison trat Pauline Großmann, gerade im Fertigwerden an der Theaterakademie August Everding, in zwei Produktionen des Salzburger Landestheaters auf. Für ihre Gestaltung der Hauptrolle in Gabriel von George Sand in den Kammerspielen wurde sie nun mit einem Nestroy in der Kategorie „Bester Nachwuchs Schauspiel“ ausgezeichnet.

Die Rolle, mit der Pauline Großmann auch die Nestroy-Jury überzeugte war Gabriel/Gabrielle, jene junge Frau, die in die Rolle des Familienerben hineingezwungen wird. Dafür war eben ausschließlich männlicher Nachwuchs vorgesehen... Außerdem übernahm Pauline Großmann im Vorjahr in Salzburg eine Rolle in Mareike Fallwickls Stück Und alle so still.

Thomas Pesl begründet die Jury-Entscheidung auf der Homepage des Nestroy-Preises: „'Freiheit', sagt sie sich mehrmals vor und bricht in befreiende Tränen aus, bevor sie selbstbewusst nach vorne tritt, in eine ungewisse Zukunft. Es ist der letzte Schritt von Pauline Großmann als George Sands Gabriel. Der erste mündete in einen unbeschwerten, aber beherrschten Tanz einer Figur, die ihre irre Situation nicht einmal ahnt: Aus erbschaftstaktischen Gründen ist sie in der Annahme erzogen worden, männlich zu sein. Als sie den Geschlechterwirren auf die Schliche kommt, rebelliert Gabriel – verliebt sich aber zugleich. 'Dir zuliebe bin ich Frau geworden', sagt sie ihrem Angebeteten und fügt mehr fragend als bestimmt hinzu: 'Aber ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht mehr bin als eine Frau?' Kaum mit dem Schauspielstudium fertig, meistert die 2001 geborene Leipzigerin eine der komplexesten Rollen des klassischen Repertoires (Sands Dialogroman erschien 1839). Vor den erfahrenen Kolleg:innen am Salzburger Landestheater muss sie sich wahrlich nicht verstecken.“

„Blass, fast ein bisserl pausbäckig zuerst, bald aber höchst reflektiert, Schritt für Schritt Selbstbewusstsein quasi von innen heraus tankend“, schrieben wir in unserer Premierenbesprechung. Sie habe „nicht das Gefühl, dass meine Seele irgendein Geschlecht hat“, sagt Gabriel/Gabrielle schon in einer der ersten Szenen. George Sand hat dieser Vollblut-Theaterfigur (die Handlung spielt in der Zeit der italienischen Renaissance) absolut überzeitlich wirkende, Bonmot-taugliche, aphoristischen Beobachtung in Sachen Frauen-Selbstbewusstsein mitgegeben. Diese Optionen transportierte Pauline Großmann in der Regie von Sarah Henker souverän. „Jeder zweite Satz geeignet, notiert zu werden“, schrieben wir in der Premierenbesprechung. Unterdessen ist Pauline Großmann am Schauspiel Stuttgart im Engagement.

Als Beste Schauspieler wurden gestern Sonntag (23.11.) in Wien Julia Riedler (in Fräulein Else nach Arthur Schnitzler im Volkstheater Wien) und Nils Arztmann (in Das Vermächtnis von Matthew López, Theater in der Josefstadt) mit einem Nestroy ausgezeichnet. Itay Tiran nahm den Preis für die beste Nebenrollengestaltung entgegen (Burgtheater nach Elfriede Jelinek, in der Fassung von Milo Rau, Burgtheater/Wiener Festwochen). Beste Regie: Leonie Böhm für Fräulein Else im Volkstheater.

Bild: SLT / Raffael Holzinger