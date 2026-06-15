So viel Freude am Kontrabass!

IM PORTRÄT / BRITA BÜRGSCHWENDTNER

15/06/26 Wir werden uns ziemlich umgewöhnen müssen: Die Kontrabassgruppe im Mozarteumorchester ohne ein Mitglied der Familie Bürgschwendtner – das gab's seit ungefähr einem Dreivierteljahrhundert nicht. Brita Bürgschwendtner wurde gestern (14.6.), nach der Sonntagsmatinee im Großen Festspielhaus, aus dem aktiven Orchesterdienst verabschiedet.

Von Reinhard Kriechbaum

Wahrscheinlich hat Brita Bürgschwendtner sich als Neugeborene extra klein machen müssen. Wieso das? Es wurde in dieser Salzburger Musikerfamilie ja einem jeden und einer jeden der Kontrabasss quasi in die Wiege gelegt, und dieses Instrument beansprucht bekanntlich nicht wenig Platz...

Aber wir hören schon auf zu blödeln. Solo-Kontrabassistin Brita Bürgschwendtner war 45 Jahre lang Mitglied des Mozarzeumorchesters. „Eine beeindruckende Zeitspanne, die heute Seltenheitswert hat“, so Orchesterdirektor Siegwald Bütow. In einer solchen Zeitspanne erlebt man viele Chefdirigenten und viele unterschiedliche Zugänge zur Musik: Hans Graf, Hubert Soudant, Ivor Bolton, Riccardo Minasi und zuletzt Roberto González-Monjas.

Wenn Bütow in seiner Rede am Sonntag sagte, Brita Bürgs chwendtner habe den Klangkörper geprägt (so redet man sonst über Dirigenten), dann hat das in dem Fall seine Berechtigung. Wir von Publikumsseite haben Brita Bürgschwendtner über die 45 Jahre immer als eine Musikerin erlebt, die mit freundlichem, ja lachendem Gesicht und mit spürbarem Körpereinsatz gespielt hat. Orchesterspielen hat ja auch viel mit Routine zu tun, aber sie war eine, die die Zuhörer immer hat mitempfinden lassen, dass einem die Musik so recht Freude machen kann. Danke dafür!

Und das mit dem „Prägen“ hat ja im Fall des Kontrabasses noch eine Bedeutung. Es geht bei diesem Instrument keineswegs ums Schrumm-schrumm in abgründiger Tiefe. Viele tänzerische Impulse nehmen ja vom Kontrabass her ihren Lauf, und da war Brita Bürgschwendtner immer eine, die es nicht an musikantischem Zugriff und an tonlicher Elegance hat fehlen lassen. „Ihre Leidenschaft für die Musik war stets sichtbar und ansteckend“, so Bütow. Der jetzige Orchesterdirektor hat nur eine ganz kurze gemeinsame Wegstrecke mit ihr zurückgelegt, aber ältere Konzertbesucher haben Brita Bürgschwendtners Musikantentum auch auf Langstrecke so erlebt und geschätzt.

Wie kam sie zum Kontrabass? Es war ja gar nicht anders denkbar in der Bürgschwendtnerei. Vater Alfred Bürgschwendtner (1928-2010) lehrte seit 1949 bis zu seiner Emeritierung 1987 an der Hochschule Mozarteum, seit 1982 als ordentlicher Hochschulprofessor. Er war Gründungsmitglied der Camerata und über Jahrzehnte Erster Kontrabassist des Mozarteum-Orchesters. Drei Kinder stiegen in seine Fußstapfen.

Martin Bürgschwendtner war schon in jungen Jahren Mitglied des Mozarteumorchesters. Als er 2014 erst 48jährig einem Krebsleiden erlag, war er schon dreißig Jahre Orchestermitglied. Schwester Clarissa ist ebenfalls einschlägig tätig, als Kontrabassistin bei den Bad Reichenhaller Philharmonikern.

Brita Bürgschwendtner hat es also bis zu ihrer Pensionierung jetzt auf 45 Jahre im Orchester gebracht. Man hat sie aber auch immer wieder als ebenso ambitionierte Kammermusikerin erleben dürfen. Das Gesicht und der Klang werden fehlen.

Bilder: Mozarteumorchester / Vivien Reichelt (2)

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