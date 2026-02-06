Solotänzerin seit zwei Jahrzehnten

IM PORTRÄT / ANNA YANCHUK

06/02/26 Für ihre „langjährige Mitwirkung auf konstant hohem, internationalem Niveau“ hat die Tänzerin Anna Yanchuk, seit über zwanzig Jahren prägende Solistin des Ballettensembles am Salzburger Landestheater, heute Freitag (6.2.) das „Stadtsiegel in Silber“ erhalten.

Peter Breuer hat die 1984 in Kiew geborene Tänzerin nach Salzburg geholt. „Sie prägte über zwei Jahrzehnte hinweg das Profil des Salzburger Balletts“, heißt es in einer Aussendung des Salzburger Landestheaters. Ihr Repertoire umfasst zentrale Hauptrollen des klassischen wie des modernen Balletts. Beim Richard-Strauss-Festival 2007 in Garmisch-Partenkirchen zeigte sie als Sklavin in der Josephslegende eine intensive, vielschichtige Darstellung. Weitere markante Rollen folgten in Othello, Tschaikowsky, Lulu, Der Widerspenstigen Zähmung, Alkestis, Nordlichter, Heroes und Elements. In der Titelpartie von „Marilyn“ stellte sie ihre große künstlerische Wandelbarkeit unter Beweis. 2017/2018 brillierte sie zudem in der Hauptrolle von Reginaldo Oliveiras Medea – Der Fall M. im Rahmen der Dionysien. Zuletzt begeisterte sie das Publikum als Fernanda in der Erfolgsproduktion Carmen/Rosa/Boléro.

Ihre Ausbildung absolvierte Anna Yanchuk an der Staatlichen Ballettakademie Kiew sowie am Ballettkonservatorium St. Pölten; zusätzlich schloss sie ein Kolleg für Choreographie in Kiew ab.

erhielt ihre Ausbildung am Ballettkonservatorium St. Pölten, an der Kiew Ballet Academy sowie an der Ukrainian Academy of Dance. Sie nahm an zahlreichen internationalen Wettbewerben teil. Ihr Repertoire umfasst unter anderem Rollen aus Le Corsaire, La Sylphide, Der Nussknacker sowie Romeo und Julia. Seit 2004 ist sie festes Mitglied Ballettensembles des Salzburger Landestheaters.

„Mit dem Stadtsiegel in Silber danken wir Anna Mitterberger (Yanchuk ist ihr Mädchenname, Anm.) für ihren großen Einsatz und ihre künstlerische Arbeit. Mit ihrer Hingabe und Wahrhaftigkeit hat sie Menschen tief berührt und für den Tanz begeistert“, betonte Bürgermeister Bernhard Auinger bei der Überreichung. (SLT/InfoZ)

Bilder: Stadt Salzburg / Rocio Escabosa (1); SLT / Anna-Maria Löffelberger (1)