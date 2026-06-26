Es gibt noch so viel zu erzählen!

HALLEIN / OENM / DER ROSENKAVALIER

26/06/26 Die Oper Der Rosenkavalier, 1911 uraufgeführt, war zum Dauerbrenner geworden. Schon im Uraufführungsjahr hatte man Sonderzüge von Berlin nach Dresden eingerichtet. Das Werk kam binnen kurzem in Beliebtheits-Regionen, dass es für den legendären Opernwettbewerb der österreichischen Tabakregie in der Zwischenkriegszeit in Frage kam. Im Gegensatz zu Jo(h)nny gibt’s die Marke Rosenkavalier freilich heute nicht mehr.

Von Reinhard Kriechbaum

Was es aber gibt: einen heuer genau hundert Jahre alten Stummfilm. Kein Wunder, dass man im Sinne produktiver Vermarktung auf die Idee „multimedialer“ Verwertung kam. Der Tonfilm steckte allerdings noch in den Kinder-, eher Säuglingsschuhen. So entstand, man will es heute kaum glauben, ein Opern-Stummfilm! Aber es gab damals ja Kino-Orchester, große und kleine, und Kino-Pianisten sowieso. Für alle diese Optionen gibt es Musik für diesen Rosenkavalier, der 1926 ebenfalls in Dresden aus der Taufe gehoben wurde. Robert Wiene, Regisseur des legendären Films Das Cabinet des Dr. Caligari (1919), war der Regisseur. Richard Strauss dirigierte höchstpersönlich.

Der Film ist nun restauriert (das Ende leider verschollen), und die Musik ist ediert. So hat am Donnerstag (25.6.) das oenm unter der Leitung von Johannes Kalitzke eine Aufführung im Halleiner Stadtkino realisiert. Ein hoffentlich nicht einmaliges, aber jedenfalls außerordentliches Kino- und Musikerlebnis.

Verblüffend: Sowohl Richard Strauss als auch Hugo von Hofmannsthal sind da, als Nicht-Fachmänner im Kino-Metier, über ihren Schatten gesprungen. Natürlich ist es die Rosenkavalier-Geschichte, aber geschätzt die Hälfte der etwas über hundert Minuten nehmen Szenen ein, die weit über die Opernhandlung hinausreichen. Hier wie dort lässt sich die einsame Marschallin, von Octavian die Seele trösten. Wir sehen ihn in der ersten Szene beim „Fensterln“ im Barock-Palais. In einer Rückblende erfahren wir aber auch, wie es zu dieser Ehe mit dem Marschall gekommen ist, und in einigen Szenen kommt er dann auch ins Bild. Alle kriegen im Feld Post von daheim, nur er wartet vergeblich auf ein Schreiben seiner Frau, was ihn merklich ergrimmt und kriegerisch stimmt. Da lässt er zum Appell blasen, was erhebliche Verwirrung stiftet, nicht nur bei jenen, die sich am kampffreien Tag mit ihren Soldatenbräuten gerade im Heu vergnügen...

Hofmannsthal und seine film-erfahrenen Libretto-Berater erzählen viel vom Drumherum. Wie man sich im Hause Faninal vorbereitet aufs Erscheinen des Rosenkavaliers (vor dem Palast entsteht ein respektables Verkehrschaos der Vier- und Sechsspänner), gehört zu den witzigsten Episoden. Einfach zum Totlachen auch die Szene, wenn Ochs von Lerchenau und Faninal und ihre beiden Rechtsberater bis zur Handgreiflichkeit um die Höhe der Mitgift streiten. Das tun sie so ausgiebig, dass Octavian und Sophie ausreichend Zeit haben, sich ihrer Liebe zu versichern. Vom Volksfest über ein parodistisches Freilufttheater bis zu einem Maskenfest im Schlossgarten – der Filmschnitt machte Dinge möglich, die auf der Bühne nie und nimmer gingen.

Die Musik! Das oenm hat sich mit höchster Ambition durch diesen Wust an Noten gearbeitet und in dreizehnköpfiger Besetzung ein Maximum an Rosenkavalier-Idiom herausgebracht. Das hatte Elegance im Dreivierteltakt, unendlich viel Charme, aber auch martialische Anmutung. In den Marschall-Szenen (die in der Oper nicht vorkommen) hat Strauss zu einschlägiger Musik aus eigener früherer Produktion gegriffen, wie überhaupt diese Partitur immer wieder ganz eigenständig wirkt. Es ist nicht bloß eine Reduktionsfassung des „echten“ Rosenkavalier.

Man müsste sie alle einzeln vor den Vorhang holen: das Streichquartett (zwei Geigen, Cello und Bass, ohne Bratsche); die jeweils solistisch besetzten Holz- und Blechbläser; und natürlich auch die beiden Tastentiger und die Leute am Schlagzeug. Am Ende muss der Pianist gar mit einer Hand am Klavier, mit der anderen auf der Celesta Stimmung machen. Das Harmonium hat nicht nur in der Szene mit einem Drehleier-Spieler im Hof des Schlosses von Baron Ochs (einer rechten Bruchbude) einen charismatischen Einsatz.

Johannes Kalitzke hat das alles bestens im Griff gehabt, so dass nicht nur die exponierteste Walzer-Agogik immer punktgenau gelungen ist, sondern sie auch genau mit den filmischen Abläufen synchronisiert war. Wen der alte Ochs flirtet, MeToo-taugliche Übergriffe startet oder einfach Luftsprünge macht in trügerischer Selbstgewissheit als Liebhaber – das hatte immer auch in der Musik seine unmittelbare Entsprechung. Chapeau!

Octavian braucht im Film natürlich keine Hosenrolle zu sein, es wird ja nicht gesungen. Paul Hartmann, Huguette Duflos, Elly Felicie Berger, Jaque Catelain, Michael Bohnen – man kennt diese Stummfilmschauspieler nicht mehr. Es waren die besten ihrer Zeit, die man 1926 für die Verfilmung der besten Oper weit und breit gecastet hat.

Ganz viel Jubel – darf man sich weitere Aufführungen wünschen? Am liebsten hätte man an dem Abend gleich nochmal von vorne angefangen zu schauen und zu hören.

Bilder: Filmarchiv Austria