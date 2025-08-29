Jiddischkeit in der Finster

DAS KINO / WIR SIND NOCH DA

29/08/25 Polizei vor dem Filmkulturzentrum Das Kino, Handtaschenkontrolle, die Besuchernamen werden abgehakt beim Eingang. Man darf nichts riskieren in Zeiten wie diesen, selbst wenn es in dem neuen Film Wir sind noch da bloß über die jüdische Gemeinde in Salzburg geht.

Von Reinhard Kriechbaum

Ob die Filmpremiere am Donnerstag (28.8.) überhaupt stattfinden könne, darob ist vor anderthalb Wochen plötzlich ein völlig unnötiger Medienwirbel entstanden. Wir berichteten. Der Film von Sina Moser und Joyce Rohrmoser ist eine unaufgeregte, sachliche Dokumentation von 55 Minuten Dauer, der Aufregung absolut nicht verdient. Wohl aber Aufmerksamkeit.

Jüdisch sein in Salzburg: Das ist wirklich ein Leben in der Diaspora. Kaum ein Salzburger kennt Menschen jüdischen Glaubens hier persönlich. Es gibt ja auch nur hundert. Von denen sind so manche nicht auf Dauer hier, und die Ortsansässigen tragen ihr Glaubensbekenntnis auch nicht auf der Silberschüssel vor sich her (oder die Kippa auf dem Kopf). Ganz wenige haben sich tatsächlich vor die Kamera gewagt. Es war vermutlich eine gute Entscheidung, nur ihre Vornamen einzublenden. Hannah (Feingold) spannt einen Regenschirm auf, den ihr, wie sie erzählt, der Erzbischof geschenkt hat. Er zeigt die Domkuppel. Nein, von der Kirche droht den Juden längst keine Gefahr mehr, sie beschirmt vorbildlich. Von den aktuellen Brandstiftern ist in dem Film nicht die Rede, nur kurz in ein paar Schnipseln einer Rede des IKG-Präsidenten Elie Rosen, die er vor zwei Jahren bei einer Gedenkfeier für die November-Pogrome gehalten hat.

Max trägt die Kippa „nur daheim“. Draußen sei es nach dem 7. Oktober 2023 „zu gefährlich“. Esther, die einst für die Met in New York viel Sponsorengeld lukriert hat, sagt von sich selbstbewusst, sie sei „eine stolze Jüdin“. Freilich rede sie über ihr Jüdisch-Sein, aber sie überlege, mit wem. Wenige Tage vor dem Hamas-Massaker haben Sina Moser und Joyce Rohrmoser, als MORO ein bewährtes Doku-Team für Menschenbilder, mit dem Filmdreh begonnen. Gaza war also nicht der Anlass, habe aber potentielle Teilnehmer abgeschreckt, sagten die Filmemacherinnen in der Gesprächsrunde im Anschluss an die Projektion.

Die Vorsicht jedenfalls ist greifbar, auf Seiten der Filmemacherinnen wie auf jener der Befragten. Einer hat die Mesusa, ein kleines Thora-Behältnis, das in traditionellen jüdischen Haushalten außen am Rahmen der Wohnungstür hängt, auf der Innenseite angebracht. Sicher ist sicher. Die beiden Filmemacherinnen haben sich dann aber nicht näher eingelassen auf das, was Elie Rosen immer wieder hervorhebt: die Zunahme an Übergriffen gegen jüdische Einrichtungen und Mitbürger. In Salzburg können sie sich wohl tatsächlich sicher fühlen, was wohl auch daran liegt, dass es nicht nur wenige Juden (schon gar keine sichtbaren) gibt, sondern auch wenige radikale Antisemiten christlicher oder muslimischer Prägung. Die Uhren gehen seit je her anders hierzulande, und das ist in dem Fall gut so.

Übrigens erinnert sich der Schreiber dieser Zeilen in dem Zusammenhang an den schon lange verstorbenen Geiger und Mozarteumsprofessor Jürgen Geise. Er erklärte in einem Interview die latente Kleingeisterei in dieser Stadt taxfrei damit, „dass es hier keine Juden gibt“. Solche Gesprächspartner hätte man sich in diesem Film gewünscht!

D er hier lebende amerikanische Historiker Stan Nadel hat vor zwanzig Jahren ein Buch über die Juden in Salzburg seit ihrem ersten Auftauchen im frühen 14. Jahrhundert geschrieben. Aus diesem zitiert aus dem Off Hannes Eichmann. Nadel – hier also „Stan“ – kommt im Film auch als Interviewpartner vor. Er sei „ein in dritter Generation atheistischer Jude“, sagt er selbstironisch. Aber er gehört doch zur Gemeinde, weil – so ein am Mozarteum studierender Geiger – Judentum eben mehr ist als Religion. Beten in der Synagoge, häusliche Bräuche pflegen, koscher essen. Das ist nur der religiöse Aspekt. Sich unter Gleichgesinnten fühlen, Anschluss suchen und finden, Kultur und Gemeinschaft leben ist ein anderer. Entsprechend buntscheckig ist die jüdische Gemeinde Salzburgs. Es ist ein Sammelbecken von Leuten, die „Jiddischkeit“ suchen. Die Gemeinde sei überaltet, so Joyce Rohrmoser. Das sieht man dem Film unmittelbar nicht an, die Jungen waren wohl eher gesprächsbereit.

Einer dieser Jungen ist Michael Kaner. Er ist Kantor in den Synagogen von Salzburg und Graz und Rockmusiker. Seine Band Neshone spielt Weltmusik mit starkem chassidischem Touch. Auch hierorts in der Synagoge also moderne Klänge. Die Szene mit Michael Kaner ist die einzige, wo die Kamera frontal in die Bankreihen der Synagoge blendet.

Man war generell vorsichtig und zurückhaltend. Am Ende Blicke aus luftigen Höhen über das nächtliche Bahnhofsviertel. Lea Kalisch (alias Rebbetzin Lea) singt In der Finster. Gut, dass die jüdische Gemeinde mit dieser Dokumentation wenigstens ein kleines Stück ins Licht gerückt worden ist.

"Wir sind noch da. Jüdinnen und Juden in Salzburg" – Der Film ist heute Freitag (29.8.) um 18.15 Uhr sowie am 1. und 3. September im Salzburger Filmkulturzentrum "Das Kino" zu sehen – www.daskino.at

Bilder: dpk-krie (1); Das Kino (1); Filmstills (2)