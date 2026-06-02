So gut vernetzt wie nur möglich

DAS KINO / NEUE LEITUNG

02/06/26 „2028 feiert Das Kino seinen 50. Geburtstag. Ich möchte zeigen, dass dieser Vorreiter der Freien Kulturszene Salzburgs auch nach mehreren Jahrzehnten nichts an Bedeutung eingebüßt hat und Salzburg heute wie damals ein Filmkulturzentrum mit diversem Programm als Ort des Austausches benötigt“, sagt der neue Kino-Leiter Josef Kirchner.

„Das Kino ist bestens vernetzt in der Salzburger Kulturlandschaft. An den Schnittpunkten des Mediums Film mit anderen künstlerischen Ausdrucksformen liegen oft spannende Ideen und Projekte. Diese aufzuspüren und aufzubauen, macht mir großen Spaß!“ Das betont Josef Kirchner, der nun von Renate Wurm die Leitung von Salzburgs einzigem Programmkino übernimmt.

Kein Wunder, dass dem 1989 in Tirol geborenen Josef Kirchner das Netzwerken ein großes Anliegen ist: Er war und ist ja selbst ein „Multi“ in der heimischen Kulturszene. Zum Beispiel hat er sechs Jahre lang das Literaturfest geleitet, er arbeitete als Kulturvermittler am Salzburg Museum, war jeweils kurz für die Öffentlichkeitsarbeit der ARGEkultur und des Toihaus Theaters zuständig. 2011 gründete er mosaik – Zeitschrift für Literatur und Kultur, die er seither herausgibt.

„Das Bergfilmfestival, das Lateinamerika Filmfestival, das Kino im OVAL sowie das Mobile Kino sind tragende Säulen unserer kontinuierlichen Arbeit“, so Kirchner heute Dienstag (2.7.) in einem Pressegespräch. „Genauso wie diese werden auch die bestehenden Reihen und Kooperationen teilweise neu gedacht und schrittweise adaptiert.“ Darüber hinaus will Kirchner gezielt neue Kooperationen anpeilen, um inhaltliche Schwerpunkte setzen zu können.

Auftrag des Salzburger Filmkulturzentrums sei eben nicht nur die Durchführung von Kinoscreenings, sondern auch die Vermittlung des Mediums Film und des Kinos als Ort der Begegnung und der Auseinandersetzung. „Diese Aspekte möchte ich in den folgenden Jahren stärker in den Fokus rücken. Workshops, begleitete (Kurz-) Filmprogramme und Community-Building-Programme unter anderem in Kooperation mit Die Bar sind nur erste Ideen dazu.“

Um weiterhin als Kino und Kulturzentrum bestehen zu können, bedürfe es einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der verschiedenen Publikumsgruppen und der Adressierung neuer Zielgruppen, sagt Kirchner. Neue Inhalte für neue Zielgruppen und entsprechende Geduld seien notwendig, um neues Publikum längerfristig aufzubauen und zu halten. „Ein zentrales Ziel de rnächsten Jahre ist es, mehr Menschen für die Vielfalt des Mediums Filmund die Besonderheit von Das Kino als kulturellem Ort zu begeistern.“

Das Mobile Kino, das Kirchner schon in den letzten Jahren verantwortete, ist Kirchner logischerweise weiterhin ein großes Anliegen „Das ist mit seinen zwei parallel operierenden, vollwertigen Kinoprojektoren, Leinwänden und Tontechnik unser vierter und fünfter Kinosaal. Vom Volksschul-Turnsaal bis zur Kirche, vom Lungau bis ans nördliche Ende des Flachgaus soll auch in Zukunft Kino-Kultur in die Region kommen. Mit verlässlichen Partnern vor Ort entstehen hier wertvolle Impulse für die Gemeinden.“ Zentral sei das Open-Air-Kino im Juli und August: „2026 betreuen wir wieder über fünfzig Screenings in Stadt und Land.“

„Los geht’s am 3. Juni mit dem feinfühligen Langfilmdebüt der in den Niederlanden aufgewachsenen Regisseurin und Drehbuchautorin Muriel d’Ansembourg Truly Naked. Weiters zu sehen sind unter anderem die thailändische Gesellschaftssatire A Useful Ghost, die absurde Komödie Rosebush Pruning und der gefeierte Musik- und Tanzfilm The Testament of Ann Lee.

Ein neuer Akzent auch ist ab Herbst Kino für Alle. „Jeden Freitag um 15 Uhr zeigen wir einen Film aus dem aktuellen Programm.“ Die Termine dafür werden sich bereits im Monatsprogramm finden, das erleichtere die Planung, so Kirchner. „Junge Eltern, Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Einschränkungen sind explizit eingeladen. Bei diesen Sondervorstellungen gehen Personen mit Hunger auf Kunst und Kultur-Karte, Aktiv:Card oder Behindertenausweis kostenlos ins Kino. Für alle anderen gibt es den reduzierten Spezialpreis von zehn Euro.“ (Das Kino/dpk-krie)

Bilder: Das Kino / Franz Neumayr