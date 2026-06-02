Vom Engelwirt über Lifka, Gloria zum „Das Kino“

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02/06/26 Das Salzburger Filmkulturzentrum – Das Kino wurde 1978 nach dem Vorbild des ersten sogenannten „Kommunalen Kinos“, das 1971 von Hilmar Hoffmann in Frankfurt/Main initiiert wurde und heute das „Deutsche Filmmuseum“ beherbergt, gegründet. Das Hauptanliegen war, dem Film als einflussreiches Medium des 20. Jahrhunderts in Salzburg eine eigene Spielstätte zu geben.

Am 6. Juli 1978 wurde das Salzburger Filmkulturzentrum DAS KINO am heutigen Standort im ehemaligen „Lifka-Kino“ eröffnet. Nach der Gründung durch Günther Berauer wurde es unter der Leitung von Michael Bilic zu einem etablierten Programmkino für Autorenfilm und Independent Cinema. Nach fast vier Jahrzehnten übernahm Renate Wurm die Geschäftsführung und künstlerische Leitung. Ab 1. Juli wird es Josef Kirchner leiten.

Das Gebäude selbst hast eine beinahe sechshundertjährige Geschichte. Albin Brunnmeister hieß 1469 der erste nachweisliche Besitzer. 1713 wurde hier das Wirtshaus „Beim Wohlrab“ eingerichtet, das 1736 umbenannt wurde und nun nach den neuen besitzern „Beim Engelwirt“ hieß. 1870 wurde das Salzachufer reguliert, Imbergstraße und Giselakai entstanden. 1892 nannten die neuen Pächter den Gasthof „Zum goldenen Engel". 1917 kaufte Hermine Kaiser den Gasthof und baute ihn zu einem Kino um. 1918 übersiedelte „Lifkas Elektrisches Theater“ hierher, an die Adresse Giselakai 11. Im Jahr 1930 gab es einen Umbau zum „Tonfilmkino Lifka“, das in den letzten Jahren seines Bestehens den namen „Gloria Kino“ bekam. Am 6. Juli 1978 zog hier Das Kino ein.

Zu Beginn seines Bestehens verstand sich Das Kino nicht nur als Film-, sondern auch als Kulturzentrum, wo Projekte entstehen und Initiativen Platz finden konnten. Dezentrale Kulturzentren entstanden ja erst im Lauf der 1980er Jahre. So wurden neben dem täglichen Filmprogramm auch Konzerte, Theater, Kabarett, Lesungen und Vorträge veranstaltet.

Im Jahr 1989 fiel nach langen Verhandlungen der Beschluss, das Haus völlig zu renovieren und umzubauen. Im Zuge dieses Umbaus entstand ein zweiter Kinosaal. Dies war zur damaligen Zeit einmalig in der Programmkino-Szene. Nach fast dreijähriger Bauzeit konnte das Salzburger Filmkulturzentrum am 22. März 1992 am gleichen Standort wiedereröffnet werden. In wenigen Wochen wird das Gewölbe-Kino übrigens mit neuen Kinosesseln ausgestattet. (Das Kino)

Bilder: dpk-krie (2); Das Kino (1)