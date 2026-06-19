Von den Wechselfällen des wirklichen Lebens

ÖSTERREICHISCHER FILMPREIS

19/06/26 Ein beachtlicher Erfolg wieder für den Salzburger Filmemacher Adrian Goiginger: Sein Film Vier minus drei ist gestern Donnerstag (18.6.) mit fünf Preisen bedacht worden. Mehr – nämlich acht Preise – hat nur Perla von Alexandra Makarová bekommen.

Goiginger hat die Auszeichnung für die beste Regie entgegen genommen. Valerie Pachner ist für Vier minus drei mit dem Preis für die beste weibliche Hauptrolle bedacht worden. Robert Stadlober für die beste männliche Nebenrolle. Angelika Kropej bekam den Preis fürs beste Casting, Senad Halilbašić jenen für das beste Drehbuch.

Goigingers Film basiert auf einer wahren Geschichte, auf der autobiographischen Romanvorlage von Barbara Pachl-Eberhart. Als professionelle Clowns nehmen Barbara und ihr Partner Heli sie das Leben nicht zu ernst und wissen, dass man auch über das lachen kann, was misslingt. Als Barbara durch einen Unfall ihre Familie verliert, bricht eine Welt für sie zusammen. Der Verlust lässt sie am Clownsein und dem eigenen Lebenssinn zweifeln. Doch Barbara stellt sich ihrem Schicksal. Schritt für Schritt erkennt sie, dass das Leben trotz allem weitergeht, wenn man es nur wagt, ihm neu zu begegnen.

Valerie Pachner hat für die Rolle in Goigingers jüngstem Film bereits bei der Diagonale Graz den Schauspielpreis bekommen. Eine „Offenbarung“ nannte die Jury dort Pachners Spiel, „das schlagende Herz dieses Films, in dem eine Frau nach dem Unfalltod ihrer Familie ihr Leben neu definieren, ja neu erfinden muss“.

Zum besten Spielfilm wurde beim Österreichischen Filmpreis Perla gekürt. Über den von der Slowakin Alexandra Makarová inszenierten Streifen über das Hin- und Hergerissensein einer jungen Frau zwischen zwei Welten ging jetzt ein Preisregen nieder. Es gab gleich sieben weitere Auszeichnungen: beste männliche Hauptrolle (Simon Schwarz), beste Kamera, bestes Kostümbild, bestes Maskenbild, bestes Szenenbild, beste Musik und beste Tongestaltung.

Als bester Dokumentarfilm wurde Noch lange keine Lipizzaner von Olga Kosanović (Regie) gekürt. Es geht da um die Probleme und Schikanen einer Einbürgerung in Österreich, wie sie die Regisseurin am eigenen Leib erlebt hat. (dpk-krie)

Bilder: dpk-krie