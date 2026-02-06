Die Pest, der Tod und Hamlet

FILMKRITIK / HAMNET

06/02/26 Im Rahmen der Reihe Filmclub Literatur stellt Manfred Mittermayer derzeit im „Das Kino“ eine – angesichts der kaum mehr zu überblickenden Fülle an Shakespeare Adaptionen – durchaus repräsentative Auswahl von besonders gelungenen Verfilmungen seiner Werke vor. Neu in den Kinos angelaufen ist Hamnet.

Von Andreas Öttl

Der junge William Shakespeare (Paul Mescal) verliebt sich in Agnes (Jessie Buckley), eine empfindsame junge Frau, mit der er sein restliches Leben teilen will. Die beiden bekommen einen Sohn – Hamnet (Jacobi Jupe). Als dieser jedoch im Alter von elf Jahren durch die Pest ums Leben kommt, wird ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Mitten in dieser furchtbaren persönlichen Tragödie beginnt Shakespeare in tiefer Verzweiflung und Trauer Hamlet zu schreiben.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Historienroman der irischen Autorin Maggie O'Farrell, ein im angloamerikanischen Raum mit zahlreichen Preisen ausgezeichneter Bestseller. Sie hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Die Regisseurin (und Ko-Autorin), die bis zu ihrem Teenageralter in China lebende Chloé Zhao (2021 für Nomadland als erst zweite Frau mit einem Oscar für Regie ausgezeichnet) hatte hingegen, wie selbst in Interviews betont, kaum Bezüge zu Shakespeares Werk. Für Hamnet, den ihr Hollywood-Legende und Ko-Produzent Steven Spielberg angeboten hat, habe sie erst nach anfänglichem Zögern zugesagt.

Dieser Hintergrund lässt es bereits vermuten: Shakespeare-Puristen, die wirklich etwas über sein Leben und die Entstehungsgeschichte seiner Werke erfahren möchten, sollten besser zu einer Biografie greifen. Mehr als für den Hamlet Entstehungsmythos scheint sich Chloé Zhao ohnehin für das universelle Thema Traumabewältigung zu interessieren. Thema ist auch das Potential, das Kunst in diesem Zusammenhang entfalten kann – sowohl für jene, die sie erschaffen als auch für die Rezipienten. Chloé Zhao bringt den für ihre bisherige Filmographie charakteristischen Humanismus und emotionalen Realismus ein, der in Historienfilmen sonst oft auf der Strecke bleibt.

Freilich setzt die Regisseurin in Hamnet im Vergleich zu ihren rauen Independent-Filmen sehr wohl auch Stilmittel des Mainstream-Kinos ein, um Gefühle beim Publikum hervorzurufen. Dennoch ist unter ihrer feinfühligen Regie hier alles ein wenig reduzierter und organischer als in vergleichbaren Prestige-Produktionen. Nur gelegentlich – und dafür umso effektiver – gibt es Momente, die auf Emotionen ausgerichtet sind. Ein wesentliches Element ist der Score von Neoklassik-Komponist Max Richter, der auf für ihn typische Weise minimalistische Elemente mit opulenteren, gefühlsbetonten Kompositionen verbindet. Der Einsatz seines berührenden (bereits älteren) Stücks On the Nature of Daylight am Höhepunkt des Films setzt den einprägsamen Schlusspunkt. Spätestens hier wird es Menschen geben, welche die Taschentücher auspacken – aber auch welche, die dies als oberflächliche Manipulation betrachten werden.

Die generell hoffnungsvolle Geste am Ende steht jedenfalls stellvertretend für einen kathartisch wirkenden Film, der trotz inhaltlich nicht allzu großer Komplexität ein wohltuender Gegenpol ist zu den lauteren Erzeugnissen, die wohl heuer bei der Oscarverleihung dominieren werden. Trotz der acht Nominierungen für Hamnet darf sich lediglich Jessie Buckley für ihre Darstellung von Shakespeares Frau Agnes – berechtigterweise – große Chancen ausrechnen. Shakespeare Darsteller Paul Mescal wurde hingegen nicht einmal nominiert.

Bis 12. Februar im Filmkulturzentrum „Das Kino“ – www.daskino.at

Bilder: Universal Pictures Austria