Auf zum Hobby Horsing!

FREILICHTMUSEUM / KINDERFEST

05/09/25 Schulbeginn – aber am Sonntag zuvor (7.9.) gibt es im Salzburger Freilichtmuseum schon fast traditionell ein Kinderfest mit über dreißig Mitmach-Stationen. Es sei das größte im Bundesland, heißt es in einer Presseaussendung des Freilichtmuseums.

Ein neuer Programmpunkt: Hobby Horsing. Damit ist nicht Ponyreiten gemeint, sondern das Reiten auf einem Steckenpferd. Eigene Steckenpferde können mitgebracht werden, es reicht aber auch, einen Socken mitzubringen und sich ans Basteln machen. Am Nachmittag gibt es ein Minitournier.

Kinder können an diesem Tag nach Herzenslust kreativ werden: Kürbisse bemalen, Ketten fädeln, mit Naturmaterialien basteln oder beim Kartendruck und Stempeln ihre eigenen kleinen Kunstwerke herstellen.

Wer sich handwerklich bewähren möchte, schaut beim Grünholzmobil oder bei den Steinmetzen vorbei. Die Kinder dürfen historische Gendarmeriefahrzeuge bestaunen und das Rote Kreuz zeigt ein Ambulanzfahrzeug.

Die Museumsbahn ist an dem Tag natürlich in Betrieb, die Krämerei und das Gasthaus Salettl sind geöffnet. Man ist also nicht unbedingt aufs Steckerlbrot der Pfadfinder angewiesen. Wer zwischendurch Energie tanken will, genießt eine Erfrischung in der Natur-Kneippanlage oder verkostet frisch gedrehte Zuckerwatte von der Krämerei.

Das Kinderfest eröffnet eine Reihe herbstlicher Highlights: Am 21. September 2025 feiert „Volldampf“ das Jubiläum der Museumsbahn, inklusive großer Lokparade am Nachmittag. Es folgen der Rosserertag am 5. Oktober und die Herbstgenüsse – der regionale Bauernmarkt – am 19. Oktober. (Salzburger Freilichtmuseum)

Das Kinderfest am Sonntag (7.9.) dauert von 9 bis 17 Uhr – Eintrittskarten kann man auch vorab online kaufen – Das Detailprogramm – www.freilichtmuseum.com

Bilder: Salzburger Freilichtmuseum