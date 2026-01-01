Die Minitopia Kinderstadt

TAMSWEG / JUGEND

03/06/25 Nicht nur im Salzburger Volksgarten gibt es ein Mini Salzburg. Nach dessen Vorbild gibt es in Tamsweg heuer bereits zum vierten Mal die Minitopia Kinderstadt.

Rund achthundert Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren werden unter dem Motto „Leben in der Region – wir bauen unsere Welt“ ihr eigenes Zusammenleben gestalten und spielerisch fürs Leben lernen. In der Minitopia Kinderstadt übernehmen die Kinder das Kommando und bestimmen ihren Tages- und Arbeitsalltag selbst. Die TeilnehmerInnen gehen ihren eigenen Interessen nach, organisieren den Alltag, bringen sich sozial ein und verwalten ihre eigene Gemeinschaft.

Durch produktives Tun, aktives Handeln und kreatives Lernen sammeln die Kinder eine Fülle an wertvollen Erfahrungen für die Zukunft. Kinder könne hier arbeiten, mitbestimmen, Theater spielen, Sachen erfinden, Geld verdienen, Kochrezepte ausprobieren, die Haare stylen lassen, Cocktails mixen, und jede Menge Spaß haben. Aber auch – wie in der Welt der Erwachsenen – sich mit Ämtern, Fortbildung, Arbeit, Jobsuche und Geldmangel beschäftigen.

„Aufgrund des großen Erfolgs wächst Minitopia weiter und erstreckt sich dieses Jahr über zwei zentrale Areale in Tamsweg“, meldet die Lungauer Kulturvereinigung. Veranstaltungsorte sind einerseits das Kulturzentrum die künstlerei mit Haus und Vorplatz und nebenan in der alten Kracherlfabrik der Fa. Kandolf, andererseits das Schloss Kuenburg inklusive des Schlossparks. Die sichere Verbindung zwischen den beiden Standorten wird durch einen begleiteten „Pedibus“ (gemeinsames Zu-Fuß-Gehen in der Gruppe) garantiert.

Dieses zukunftsweisende Großprojekt der Lungauer Kulturvereinigung entsteht in enger Kooperation mit dem Biosphärenpark Lungau, den Lungauer Pflichtschulen und dem Verein Spektrum aus Salzburg. Lehrkräfte sorgen im Sicherheitsbereich, insbesondere bei den Straßenübergängen, für einen reibungslosen Ablauf. (LKV)

MINITOPIA Kinderstadt, 15. bis 26.Juni 2026 in Tamsweg – www.lungaukultur.at

Bild: LKV