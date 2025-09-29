Ein drittes Kino im Lungau

MARIAPFARR

29/09/25 „Überall in Österreich werden Kinos geschlossen, die LKV eröffnet in Mariapfarr (nach der Devise: Wir lieben Film – Wir leben Kino) ihr bereits drittes kleines Regionalkino nach Tamsweg und St. Michael“, freut sich Robert Wimmer, Leiter der Lungauer Kulturvereinigung.

Das Kino entan Tauern hat also seit der Vorwoche einen dritten Standort. Nach über zwanzig Jahren gibt es wieder Kino in Mariapfarr. Möglich gemacht haben dieses Kulturprojekt das Team der Öffentlichen Bibliothek, die Gemeinde Mariapfarr und die Lungauer Kulturvereinigung.

Der Auftaktfilm, Altweibersommer von Pia Hierzegger, war restlos ausverkauft. Fürderhin ist immer am Mittwoch Kino-Tag in Mariapfarr. Maximal 35 Leute finden Platz im Bibliotheksraum, der zum Kino umgestaltet wird. Es gibt „eine kleine präzise Kinoanlage, bei der, man glaubt es kaum, zeitaktuell die gleichen Filme wie in den großen Kinos der Hauptstädte gezeigt werden“, so Robert Wimmer. Die Digitalisierung macht's möglich, die Zeit, da man erst Filmrollen herbeischaffen musste, ist ja längst vorbei.

Ein Hauch von Filmfestival beim zweiten Termin am kommenden Mittwoch (1. Oktobber): Könige des Sommers ist das Spielfilmdebüt von der Französin Louise Courvoisier. Im Vorjahr wurde sie dafür bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes mit dem den „Prix de la Jeunesse“ in der Reihe „Un Certain Regard“ ausgezeichnet. Bei diesem „bestimmten Blick“ geht es hier um das Landleben. Totone ist jung, temperamentvoll, unbekümmert. Seine Zeit verbringt er am liebsten mit seinen Kumpels, geht tanzen und flirten. Bis die Realität ihn einholt. Plötzlich muss er Verantwortung für seine kleine Schwester und den heruntergekommenen, elterlichen Hof im französischen Jura übernehmen. Um für den Lebensunterhalt zu sorgen, schmiedet er einen Plan: Er will den besten Comté-Käse herstellen. Immerhin winken dem Jahrgangssieger außer einer Goldmedaille 30.000 Euro Preisgeld.

Die neue Kino-Schiene in Mariapfarr soll sich speziell auch an frauen richten, denn „rund 80 Prozent des Kinopublikums ist weiblich“, sagt Robert Wimmer. Das neue Kino sei „eine zusätzliche Möglichkeit Bekannte zu treffen, aktuelle Filme zu genießen oder Abends mit wenige finanziellem und organisatorischem Aufwand einfach außer Haus zu gehen“. (LKV)

Das Programm Kino entan Tauern mit den Standorten Künstlerei (Tamsweg), SchulKulturSaal (St. Michael) und Öffentliche Bücherei (Tamsweg) – www.lungaukultur.at

Bilder: LKV (1); Filmladen (1)