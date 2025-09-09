Ein Ende nach über vier Jahrzehnten

ZELL AM SEE / INTERNATIONALE ORGELKONZERTE

09/09/25 Die frühen 1980er Jahre: Da war Zell am See ein Hotspot der Kultur im Salzburger Land, mit dem Singkreis Zell am See und dem Paul Hofhaimer Consort, dem weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus bekannten Ensemble für Alte Musik. Damals begann dort auch die Reihe Internationale Orgelkonzerte, die nun leider nicht mehr fortgeführt wird.

Mit dem Bau der neuen Orgel 1981 in der Stadtpfarrkirche Zell am See durch die Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner wurden die Internationalen Orgelkonzerte ins Leben gerufen. Unter der künstlerischen Leitung von Rainer Straub und dem organisatorischen Leiter Walter Winner, zwei legendären Kultur-Vorantreibern in Zell am See, fanden viele Konzerte mit renommierten Organistinnen und Organisten und auch Chor- und Orchesterkonzerte statt.

Mit dem Ende der Ära Singkreis Zell am See übernahm 2013 ein neu gegründeter Orgelverein – mit einem Team rund um Obfrau Helga Patkowitsch und der künstlerischen Leiterin Eva Höck – die weitere Organisation dieser Konzertreihe. Anfangs veranstaltete man vier bis fünf Konzerte zwischen Juni und September.

„Durch die veränderte Gästestruktur in der Region, die sich in den vergangenen Jahren abzeichnete, und die Jahre der Pandemie reduzierte sich die Anzahl der Konzerte“, so Eva Höck. „Die Besucherzahlen nahmen ab und das Stammpublikum wurde zunehmend älter.“ Deshalb also jetzt das Aus nach über vierzig Jahren. „Nach vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in zahlreichen Kulturinitiativen möchte ich das Amt der künstlerischen Leitung dieser Orgelkonzertreihe zurücklegen“, sagt Eva Höck. „Wir dürfen als Team mit großer Dankbarkeit auf viele wunderbare Begegnungen mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern zurückblicken, die alle die Zeller Pirchner-Orgel als hervorragendes Instrument in ihren Konzerten gewürdigt haben.“ Mit dem Aufhören „wird auch Raum frei für Neues, das entstehen darf, und für mich persönlich wird Raum frei für weitere Herzensprojekte“.

„Zum letzten Konzert der Saison und zum Abschluss der Konzertreihe Internationale Orgelkonzerte Zell am See haben wir ganz besondere Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die auch einen sehr engen Bezug zu Zell am See haben“, so Eva Höck. Der Organist Bernd Geißelbrecht stammt aus Zell am See und ist in dem kultur-affinen Klima dort groß geworden. Er war Mitglied des Paul-Hofhaimer-Consorts, so wie auch Michael Seywald (Violine, Gesang), der nach Rainer Straub die Leitung des Ensembles übernahm. Geißelbrecht ist jetzt Lehrer an der Musikschule und Organist in der Evangelischen Friedenskirche in Vöcklabruck. Michael Seywald war 25 Jahre lang Landesdirektor des Salzburger Musikum.

Im letzten Orgelkonzert der Reihe wirken außerdem Alexandra Maria Seywald (Violine, Komposition, Texte) sowie Katharina Cäcilia Seywald (Gesang, Rezitation) mit. Das Programm ist stilistisch weit gestreut, von Bach und Händel bis in die Gegenwart. (dpk-krie)

Bilder: Eva Höck privat (1); Wikimedia / C.Stadler/Bwag (1)