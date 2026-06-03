Erlaube mir, feins Mädchen – einen Jodler!

PAUL HOFHAIMER TAGE / PROMINENTE GÄSTE

03/06/26 Es wird, so heißt es im Programmheft „eine musikalische Spurensuche, die zusammenführt, was ohnehin von Natur aus tief miteinander verbunden sein sollte“: Morgen Donnerstag (4.6.), am Eröffnungstag der 40. Paul Hofhaimer Tage in Radstadt, präsentieren Rafael Fingerlos und das Ensemble Tschejefem ein anregendes Programm unter dem Titel Volks.Kunstlied.

Von Reinhard Kriechbaum

Man muss nicht lange suchen, um in der klassischen Musik Einflüsse der österreichischen Volksmusik dingfest zu machen: Franz Schubert, Johannes Brahms, Anton Bruckner oder Alma und Gustav Mahler – alle wurden tief von Volksliedern, Landlern und dergleichen inspiriert. Da lässt es sich also gut und kreativ weiterspinnen. Wenn der Bariton Rafael Fingerlos und das dreiköpfige Ensemble Tschejefem mit Steirischer Harmonika, Zither, Klarinette und anderen Instrumenten anrücken, um sowohl „Kunstmusik“ als auch Volksmusik durch Verbindung und Verfremdung zu entgrenzen, sind Überraschungen vorprogrammiert. Eine Brahms'sche Volksliedbearbeitung heißt da plötzlich Erlaube mir, feins Mädchen einen Jodler, und ein Titel wie Nebensonnenjodler lässt natürlich an das Lied aus Schuberts Winterreise denken.

Rafael Fingerlos hat längst international Karriere gemacht als Liedinterpret und Opernsänger – aber er ist auch in der Volksmusik zu Hause, stammt er doch aus einer Lungauer Musikerfamilie. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern bildet er die Familienmusik Fingerlos. Dort spielt es die diatonische Ziehharmonika.

Seit heuer ist Rafael Fingerlos auch künstlerischer Leiter der Salzkammergut Festwochen Gmunden, und das wieder verbindet ihn mit dem Eröffnungsredner der 40. Paul Hofhaimer Tage. Da ist nämlich wieder Norbert Trawöger eingeladen, der in Oberösterreich schon mehrere Positionen im Kultur-Management besetzte: Von 2013 bis 2023 war er Intendant des Kepler Salon, einem Ort für Wissensvermittlung im ehemaligen Linzer Wohnhaus des Universalgelehrten. Von 2019 bis 2025 war er Künstlerischer Direktor des Bruckner Orchester Linz. Trawöger war künstlerischer Leiter der oberösterreichischen KulturEXPO Anton Bruckner 2024 und ist seit 2025 Künstlerischer Direktor des Brucknerhaus Linz.

Fürs Jubiläumsjahr der Hofhaimer Tage hat Elisabeth Schneider vom Radstädter Kulturverein Das Zentrum Ausschau gehalten nach heimischen Künstlern, die es schon sehr weit gebracht haben. Die in Salzburg geborene Julia Riedler zum wurde im Vorjahr für ihre Ein-Frau-Version von Schnitzlers Roman Fräulein Else vom Fachmagazin Theater heute zur Schauspielerin des Jahres 2025 und mit dem Nestroy-Preis als Beste Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet. Man würde heute die in Schnitzlers 1924 erschienener Novelle beschriebene Begebenheit heute in die Kategorie „Me too“ einordnen: Die junge Else soll während ihrer Sommerfrische, auf Bitten ihrer Eltern, einen älteren Kunsthändler um dringend benötigtes Geld bitten. Dieser möchte seine Macht über die junge Frau jedoch ausnutzen... Julia Rieders viel gelobte Performance war in der vergangenen Saison unter anderem im Volkstheater Wien, in den Münchner Kammerspielen und im Schauspiel Köln zu sehen.

Ein weiterer Künstler, der aus der Region stammt, ist Joseph Labmayr, Soloklarinettist des Linzer Brucknerorchesters. Er wird am Sonntag in einer Matinee im Schloss Höch spielen, gemeinsam mit dem Minetti-Quartett, das seit über zehn Jahren mit schöner Regelmäßigkeit bei den Hofhaimer Tagen auftritt.

40. Paul Hofhaimer Tage Radstadt. Festival für Alte Musik und Neue Töne. Von 4. bis 7. Juni – Das Programmheft zum Download – Der Kartenvorverkauf online über Das Zentrum und über das Tourismusbüro Radstadt (06452/7472) hat bereits begonnen – www.daszentrum.at

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