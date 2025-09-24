Gemeinsamkeit ist alles

VOLKSKULTURPREIS 2025

24/09/25 Verein und Facebook-Gruppe „Historischer Pinzgau“ erhalten den Salzburger Volkskulturpreis 2025 in der Höhe von 6.000 Euro. Die beiden Förderpreise zu je 3.000 Euro gehen an das Projekt Im Ort, vor Ort – Was Lamprechtshausen zu bieten hat der Landjugend in der Flachgauer Gemeinde, sowie an die Bläserklasse für Erwachsene im Pinzgau.

Der Verein und Facebook-Gruppe „Historischer Pinzgau“ versteht sich „als Plattform um Altes, Verschollenes und vor allem Schönes aus der Region zu teilen“. Historische Dokumente, Bilder, Fotos, Briefe oder Musik werden dokumentiert und ausgetauscht sowie auch Familienforschung im In- und im Ausland betrieben. Inzwischen umfasst die geschlossene Gruppe mehr als 15.000 Mitglieder und verfügt über rund 70.000 historische Fotos aus der Region.

Die Landjugend Lamprechtshausen hat ein Projekt entwickelt, das die Sichtbarkeit heimischer Produkte und Vermarktender im Ort stärken soll. Eine sechzigseitige Broschüre wurde erstellt, um alle relevanten Informationen über Lebensmittel, Handwerk und Geschenkideen übersichtlich darzustellen. Generationenaktivitäten waren ein zentraler Aspekt: Kindergartenkinder und Seniorinnen stellten Produkte wie Tomatensauce her, die gegen Spenden erworben werden konnten.

Seit Mai 2024 gibt es in Bruck an der Großglocknerstraße eine Bläserklasse für Erwachsene. Diese ermöglicht es musikinteressierten Menschen aller Altersgruppen ein Blasinstrument zu erlernen – ganz ohne Vorkenntnisse. „Das Projekt legt besonderen Wert auf die Pflege der regionalen Volksmusiktradition“, so die Initiatoren. Die Teilnehmenden erhalten wöchentlich Einzelunterricht durch ausgebildete Musikpädagoginnen und -pädagogen. Zusätzlich wird einmal pro Woche gemeinsam unter der Leitung von Kapellmeister Erwin Wieser geprobt, und es wurden bereits erste Auftritte absolviert.

Der Salzburger Volkskulturpreis feiert 2025 ein rundes Jubiläum. Bereits zum 10. Mal werden Projekte aus den Regionen prämiert. Die Jury hat das Siegerprojekt aus 28 Bewerbungen ausgewählt. Eingereicht haben sieben Initiativen aus dem Flachgau, sechs aus dem Pinzgau, fünf aus dem Tennengau, vier aus dem Pongau, drei aus der Stadt Salzburg und je eine aus dem Lungau, aus Oberösterreich und Wien. „Rund ein Drittel der Projekte weist einen besonderen Jugendschwerpunkt auf oder wird von jungen Leuten umgesetzt“, melden die Verantwortlichen

Für Landeshauptfrau Karoline Edtstadler bilden die „zehntausenden Salzburgerinnen und Salzburger“, egal ob im Regionalmuseum, bei Musikkapellen oder den Chören, bei den Schützen oder in Heimat- oder Kulturvereinen das Rückgrat des heimischen Brauchtums. „Tagtäglich aufs Neue bereichern sie mit ihren Ideen und Aktionen unser Zusammenleben.“ Die diesjährigen prämierten Projekte des Salzburger Volkskulturpreises 2025 „spiegeln die regionale Vielfalt sowie kreativen Initiativen“, so die Landeshauptfrau.

Der Salzburger Volkskulturpreis wird seit 2007 alle zwei Jahre ausgeschrieben. Die Auszeichnung wird vom Land Salzburg und der Kurt-und-Felicitas-Vössing-Stiftung sowie dem ORF Salzburg als Partner vergeben. 2025 findet die Preisverleihung zum 10. Mal statt. Bisher wurden rund 350 innovative Projekte aus dem Bundesland eingereicht. Die Preisverleihung findet am 25. September im ORF Landesstudio Salzburg statt. (LK / dpk-klaba)

Bild: Erwachsenenbläserklasse