Geringfügig, aber hilfreich

REGIONALMUSEEN / SOMMER-FÖRDERUNG

11/09/25 Seit 2020 unterstützt das Land Salzburg die regionalen Sammlungen gezielt auch in den Sommermonaten mit der Finanzierung von geringfügig Beschäftigten. Heuer wurden 27 Einrichtungen mit insgesamt rund 79.000 Euro unterstützt.

Diese spezielle Förderung ermöglicht beispielsweise, dass die Regionalmuseen länger offen halten können und die meist ehrenamtlich tätigen Funktionäre und Mitarbeiter werden in der Ferienzeit entlastet werden. Seit 2020 hat das Land Salzburg mit der Finanzierung geringfügig Beschäftigter den Sommerbetrieb der Regionalmuseen zwischen Juli und September mit insgesamt 245.000 Euro gefördert. Die Beschäftigten sind etwa an der Kasse, bei der Aufsicht, der Kulturvermittlung oder der Inventarisierung tätig.

Ein Beispiel für die Sonderförderung für Regionalmuseen ist das Kalchofengut in Unken. Mit rund 3.000 Euro werden über den Sommer hinweg, in den Monaten Juli bis September, zwei geringfügig Beschäftigte vom Land bezahlt. „Für uns hat das nur Vorteile und schafft ein zusätzliches touristisches Angebot für Einheimische und Gäste“, bestätigt Bürgermeister Florian Juritsch. „Das Museum kann so an zwei Tagen statt an einem Tag geöffnet werden. Als Gemeinde übernehmen wir die Lohnverrechnung der zwei Mitarbeiter, denn das ehrenamtliche Team des Kalchofengutes könnte diese administrative Arbeit nicht finanzieren und bei uns läuft es mit.“

Um die Förderabwicklung kümmert sich das Referat Volkskultur, kulturelles Erbe und Museen. „Der bürokratische Aufwand für die Förderschiene ist überschaubar“, sagt die Regionalmuseumsreferentin Monika Brunner-Gaurek. „Neben diesem Angebot unterstützt das Land unter anderem Sonderausstellungen, Aus- und Umgestaltungen von Museumsräumlichkeiten, Kulturvermittlungsprogramme sowie Digitalisierungsprojekte.“ Auch mit der Universität Salzburg bestehe eine Kooperation, Studierende können in den Regionalmuseen Praxiserfahrung sammeln.

Salzburgs Regionalmuseen in Zahlen: Es gibt 121 Regionalmuseen und Sammlungen (Flachgau 33; Pinzgau und Pongau je 28; Lungau 13; Tennengau elf; Stadt Salzburg acht). Rund 715 Personen sind ehrenamtlich in den Regionalmuseen tätig.

Die 27 heuer geförderten Museen illustrieren gut die Vielfalt der Sammlungen im Bundesland: Acht Museen bekamen in diesem Sommer zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Seelackenmuseum St. Veit, Knappenwelt Angertal, Museum Bischofshofen, Geopark Erz der Alpen Bischofshofen, Museum Schloss Goldegg, 7 Mühlen Pfarrwerfen, Schaubergwerk Sunnpau in St. Veit und Skimuseum Werfenweng). Im Pinzgau waren es sechs Einrichtungen (Kalchofengut Unken, Museum Bramberg, Norikermuseum Niedernsill, Felberturmmuseum Mittersill, Keltendorf Uttendorf, Museum Märchen und Sagen in Bruck und Bergbau- und Gotikmuseum Leogang), im Flachgau sechs (Stille Nacht Museum Oberndorf, Museum Fronfeste, Stiftsmuseum Mattsee, Zinkenbacher Malerkolonie, Pulvermachermuseum Elsbethen und Radiomuseum Grödig). Drei Regionalmuseen wurden im Lungau zusätzlich gefördert (Landschaftsmuseum Mauterndorf, Valentinum Thomatal und Heimatmuseum Tamsweg), eines im Tennengau (Museum Burg Golling). In der Stadt Salzburg konnten sich das Museum Kunst der verlorenen Generation und die Bibelwelt über zusätzliche Mitarbeiter freuen. (Landeskorrespondenz)

Zum Salzburger Museumsportal - service.salzburg.gv.at

Alle Salzburger Museen sind auch auf dem Landkarten-Portal SAGISonline zu finden