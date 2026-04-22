Hohe Ambition seit vierzig Jahren

RADSTADT / 40. PAUL HOFHAIMER TAGE

22/04/26 Kunst und Kultur dürfen keine Privilegien großer Städte sein: In Radstadt mit seinen knapp 5.000 Einwohnern präsentiert Elisabeth Schneider, Festival-Intendantin und Leiterin der etablierten Kultureinrichtung Kulturkreis Das Zentrum seit über 35 Jahren ein außergewöhnliches Konzert- und Kulturprogramm. Die Paul Hofhaimer Tage, die heuer zum 40. Mal stattfinden, sind ein Vorzeigeprojekt.

Seit Jahren gilt das Festival als Geheimtipp unter Musikliebhabern. Zum Jubiläum bleibe das Festival der Idee treu, alte Bekannte und spannende Neuentdeckungen zu präsentieren, treu, erklärt Elisabeth Schneider. „Erweitert wird dieser Gedanke mit der Einladung von Künstlerinnen und Künstlern, die aus der Region kommen, international reüssierten und ihre Wurzeln nicht vergessen haben.“

So gestaltet Rafael Fingerlos, der seine Lungauer Heimat liebt, mit Freundinnen und Freunden einen Abend, der inspiriert ist von echter Volksmusik – eine musikalische Spurensuche über Schubert, Brahms, Bruckner und Mahler.

Das Minetti Quartett, seit über zehn Jahren den Hofhaimer-Tagen eng verbunden, tritt mit Franz Josef Labmayr, Soloklarinettist des Brucknerorchesters und beheimatet in der Region des Ennstals, auf.

Der Perkussionist und Komponist Noah Gessner-Lipp wir in einer tönenden Performance Das Floss der Medusa nach dem Roman von Franzobl umsetzen, mit fünf Schlagzeug-Kollegen. Auf Alte Musik spezialisiert sind Arianna Savall (die Tochter des Altmeisters Jordi Savall) und Petter Udland Johansen.

Die Schauspielerin des Jahres 2025 und Nestroy-Preisträgerin 2025 Julia Riedler kommt ebenfalls aus der Region und bringt in Radstadt Schnitzlers Fräulein Else auf die Bühne. Auch hundert Jahre nach der Veröffentlichung hat diese Novelle nichts an Aussage- und Sprengkraft verloren: Es ist eine Me-too-Geschichte.

Theater ist neu bei den Hofhaimer Tagen, Cross over von Literatur und Musik natürlich nicht. Maria Hofstätter, eine der profiliertesten Schauspielerinnen Österreichs, erzählt mit großer Eindringlichkeit Das Wechselbälgchen der österreichischen Dichterin Christine Lavant. Begleitet wird sie vom Ensemble Brot & Sterne.

Paul Hofhaimer Tage Radstadt. Festival für Alte Musik und Neue Töne. Von 4. bis 7. Juni – Das Programmheft zum Download – Der Kartenvorverkauf online über Das Zentrum und über das Tourismusbüro Radstadt (06452/7472) hat bereits begonnen – www.daszentrum.at

Bilder: Das Zentrum / Roland Hölzl (1); Mariko Minoguchi (1)