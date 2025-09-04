Im Karussell der Fundgegenstände

RADSTADT / SEEHAM / KUNSTHANDWERKSMÄRKTE

04/09/25 Das Stammpublikum des Radstädter Kunsthandwerksmarkes, der heuer zum 35. Mal stattfindet, weiß es ja: Es gibt da vielfältige Dinge „zwischen praktischer Zweckbestimmung und spielerischem Experiment“, wie es auf der Website heißt. . Zum 30. Mal wird heuer der Kunsthandwerksmarkt in Seeham ausgerichtet.

Von Reinhard Kriechbaum

Qualität ist der Radstädter „Zentrum“-Leiterin Elisabeth Schneider wichtig, darum gibt es auch heuer dort eine Reihe von Preisen. Die sind nicht hoch (von 600 Euro abwärts), aber sie sind jedes Jahr eine Motivation für die Aussteller. Es gibt nicht nur Stände, sondern immer auch ein ambitioniertes Rahmenprogramm. Immer am Vorabend des Kunsthandwerksmarktes, diesmal also morgen Freitag (5.9.) wird eine Ausstellung im Zeughaus am Turm eröffnet. With a little help from my hands heißt sie, und das beschreibt, wie die Malerei und Siebdrucke von Florian Nitsch entstehen: Er macht zu seinen performances Skizzen auf dem iPad. Die werden dann digital weiter bearbeitet und mit Pinsel, Walze und Sieb werden sie auf die Leinwand übertragen. Der gebürtige Oberösterreicher ist schon ein guter bekannter in Radstadt. Er realisierte gemeinsam mit dem Musiker Toni Burger 2022 im Teichturm und heuer outdoor am Hexenturm audio-visuelle Performances.

Motovidlo sind Straßenmusikanten aus Prag, die immer schon um 10 Uhr vormittags am Markt aufspielen. An beiden Markttagen gibt es um 13.30 und 16.30 Uhr Straßentheater mit dem Ensemble Irrwisch. Unter dem Namen Nujork Denzing Kwiin (laut lesen!) bringen glockenbehoste Disco-Machos auf Stelzen scharfe 70er-Sounds, gewagte Choreografien und schräge Comedy. Benny Barfuss (täglich um 15 Uhr am Margarete-Schütte-Lihotzky Platz) ist ein Jongleur, Zauberer und Spaßmacher.

Der Korbflechtkurs mit Martha Harscher ist schon ausgebucht. Die Technik der Salzburger Federkielstickerei kann man dafür ganztägig beobachten. Da wird auch das neue Buch Riemer, Sattler, Federstielsticker von Walter Grübl vorgestellt. Nicht nur für Kinder attraktiv ist eine Fahrt im Karussell der Fundgegenstände.

Drei Jahrzehnte Tradition hat der Kunsthandwerksmarkt im Strandbad Seeham, der eine Woche nach jenem in Radstadt stattfindet. Über hundert Kunsthandwerker kommen dort zusammen, und es gibt eine ganze Reihe von Schauwerkstätten, vom Schmiedehandwerk über traditionelle Schuhmacherei, Kalligraphie, Herstellung von Glasschmuck aus Muranoglas bis zum Kaffeerösten. Im Live-Musikprogramm ist Nane´s Swing Café (mit Nane Frühstückl) am Sonntag (14.9.) von 10.30 bis 14.30 Uhr gewiss ein besonderer Anziehungspunkt.

35. Radstädter Kunsthandwerksmarkt am 6. und 7. September in der Altstadt von Radstadt – Folder zum Download – www.daszentrum.at

Kunsthandwerksmarkt im Strandbad Seeham, 13. und 14. September – Folder zum Download – www.dreiseengalerie.at

Bilder: Das Zentrum (2); Kunsthandwerksmarkt Seekirchen / Hannelore Kirchner (1)