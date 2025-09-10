„Seit Menschengedenken“ und seit vierzig Jahren

HINTERGRUND / THEATER ABTENAU

10/09/25 „Seit Menschengedenken wurde in Abtenau Theater gespielt“, heißt es auf der Homepage des Theaters Abtenau. Es feiert zwar heuer sein vierzigjähriges Bestehen, aber „die Kunst des Amateurtheaters in Abtenau ist – mit erzwungenen Unterbrechungen während der beiden Weltkriege – seit mehr als hundert Jahren dokumentiert“.

In verschiedenen Ortsteilen wurden vor allem von Lehrern und Pfarrern oft auch nur für wenige Jahre Theatergruppen gegründet und betreut, weiß Veronika Pernthaner-Maecke, die Leiterin des Theaters Abtenau. Mit besonderer Begeisterung sei in den 1950er und 1960er Jahren in mehreren Abtenauer Ortsteilen und Institutionen Theater gespielt worden, und kleinere Ensembles hätten die Tradition in den 1970er Jahren fortgesetzt. „Nach wenigen Jahren theatralischen Vakuums haben sich 1985 engagierte Jugendliche um Herbert Ramsauer und Hans Hitzenbichler mit Spiel- und Abenteuerlust auf die Bühne gewagt: Die Theatergruppe Abtenau wurde gegründet.“ Auf dieses Jahr bezieht sich das Jubiläum, das nun ansteht.

Mit Stücken wie Sternhofer Buam auf Brautschau, Ledigensteuer und ähnlichen Schwänken testete man erst einmal aus, wie es sich anfühlt, auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu erheitern. Es wurde in Klassenräumen, dann im Turnsaal der Hauptschule und in Gasthäusern gespielt, geprobt wurde zum Teil auch in Gärten der Mitwirkenden oder in der Kantine der Voglauer Möbelwerke. Der Anspruch stieg, die Abtenauer Theaterleute besuchten Fortbildungskurse. In den frühen 1990er Jahren wagte man sich an Stücke von Anzengruber und Thoma, dann auch an Literatur von Nestroy bis Max Frisch, von Tschechow bis Brecht. Dafür wurden Geschulte Regisseurinnen und Regisseure, Beleuchter, Bühnenbildner, Komponisten und Musiker engagiert und man suchte Kooperationen mit anderen Theatergruppen.

Ein markantes Datum 2001: Das Kino wurde zum Kino&Theater-Abtenau umgebaut. Die Eröffnung mit Holledauer Schimmel von Johannes Lippl mit 35 Mitwirkenden auf der Bühne machte den damaligen Intendanten des Salzburger Landestheaters Lutz Hochstraate aufmerksam. So begann eine beispielgebende Zusammenarbeit zwischen Amateurtheater und Landestheater, die bis heute fortgesetzt und stetig weiterentwickelt wird. 2002 folgte das erste kleine Festival, aus dem sich langsam das mittlerweile etablierte internationale Festival Abtenau ist Bühne entwickelte, das sich jeweils einem besonderen historischen, politischen oder gesellschaftlichen Thema widmet.

Neben dem Kino&Theater-Abtenau sucht man aber auch immer wieder andere Spielstätten am Ort. Die hervorragenden Probenbedingungen haben auch Erfolge nach sich gezogen: Seit 2003 sind Produktionen des Theaters Abtenau ohne Unterbrechung bei internationalen Theaterfestivals oder Engagements in mehreren europäischen Ländern zu Gast, auch im fremdsprachigen ausland (Tschechien, Slowakei, Ungarn, Mazedonien). Ein Höhepunkt waren zwei Aufführungen des Dramas Mein Ungeheuer von Felix Mitterer in der Oper von Monaco im Rahmen des Welttheaterfestivals 2009. Mit der Aufführung dieser Koproduktion mit dem Theater Holzhausen im kommenden Oktober in St. Petersburg wird erstmals ein österreichisches Amateurtheater beim angesehenen Festival Gatchina in Russland gastieren.

„Für die Jubiläumsproduktion haben wir uns einen Klassiker der österreichischen Literatur vorgenommen: Der böse Geist des Lumpazivagabundus von Johann Nestroy“, so die Theaterleiterin Veronika Pernthaner-Maecke, mit neuen Kompositionen von Reinhard Bitzinger und von ihr aktualisierten Liedtexten. Rund fünfzig Inszenierungen hat Veronika Pernthaner-Maecke bereits gemacht, die meisten natürlich im Theater Abtenau, das sie seit 1995 leitet.

Zuvor aber – mit Premiere am kommenden Freitag (12.9.) - die Gaunerkomödie Liebe Diebe von Jack Popplewell. Da sind drei neue, junge Mitglieder des Theaterensembles dabei, Elena Galler, Lotte Russegger und Kajo Siwek. Aber auch ein Gründungsmitglied wird auf der Bühne stehen: Barbara Windhofer ist seit 1985 aktives Mitglied im Theater Abtenau. (Theater Abtenau/dpk-krie)

Liebe Diebe, Premiere am 12. September, Aufführungen bis 9. Oktober – www.theater-abtenau.at

Bilder: Theater Abtenau / Foto Schorn (2); dpk-krie (1)