Subtile Störungen und Texte öffnen Räume

ZELL AM SEE / AUSSTELLUNG

05/05/26 „Wenn Raster sich von der Leinwand auf Wände, Böden oder in installative Strukturen ausdehnen, wird Malerei zu einem offenen, räumlichen System – zu einem Medium, das Raum nicht nur darstellt, sondern selbst erzeugt und verändert.“ So abstrakt, wie es klingt, ist das alles nicht. Jeder Fließenboden, jedes Mosaik zeugt seit Jahrtausenden davon.

„Welche Räume entstehen zwischen Ordnung und Verschiebung, zwischen Öffentlichem und Privatem, zwischen Lesbarem und Verfremdetem.“ Das fragt die Ausstellung EVER_NEVER_PUBLIC_PRIVATE des Kulturvereins kunst zelle in der Galerie POSTart. Gezeigt werden Malerei, Objekte, Fotografien von Elisabeth Grübl und Esther Stocker. Für beide Künstlerinnen sei Raum nicht nur eine feste gegebene Größe, sondern ein „dynamisches Gefüge aus Wahrnehmung, Struktur und Erfahrung“, erklärt Birgit Rabl von der kunst zelle.

Esther Stocker zeigt Malereien und Objekte. Ihr Werk umfasse „aber auch monumentale Rauminstallationen“ und kreise um ein scheinbares Paradox, erklärt Birgit Rabl: „Das strenge Raster, eigentlich Inbegriff von Klarheit und Kontrolle, wird in ihren Arbeiten zum Ausgangspunkt für Irritation und Destabilisierung.“

Stockers Malereien in Schwarz, Weiß und Grau zeigen rechtwinklinge Strukturen, „die durch minimale Verschiebungen und Unregelmäßigkeiten die Wahrnehmung herausfordern“.

Was auf den ersten Blick als präzise Ordnung erscheine, offenbare sich bei näherer Betrachtung als subtile Störungen: „Linien verschieben sich, Strukturen geraten aus dem Gleichgewicht und verselbständigen sich, Räume scheinen sich zu öffnen, zu falten und werden entgrenzt – das Auge sucht nach Halt und findet zugleich Verunsicherung.“

Ein Weg dazu ist auch das Zerknittern bedruckter PVC-Folie. Die daraus entstehenden „Knitterskulpturen“ überführten, so Rabl, das Prinzip in den dreidimensionalen Raum. Das flache Raster wird überführt „in komplexe, skulpturale Formen“, regelmäßige Linien brechen, falten und überlagern sich. „Ordnung wird zur Verzerrung, ohne dabei vollständig aufgelöst zu werden.“ Der Reiz dabei: Erst das System macht die Abweichung sichtbar, erst die Struktur ermöglicht ihre eigene Auflösung.“

Ganz anders geht Elisabeth Grübl. Ihr Zugang zum Raum entfaltet sich zwischen Text und Bild: „Ausgangspunkt ihres künstlerischen Schaffens ist die Faszination für Begriffe und deren Bedeutung“, erklärt Birgit Rabl. Elisabeth Grübls Arbeiten – Textobjekte, Fotografien, Multimedia-Installationen – erscheinen als reduzierte, oft paradoxe Wortfolgen, als eigenständige Textobjekte, aber auch als Bestandteil fotografischer Arbeiten. „In beiden Medien wird Sprache nicht zur Erklärung eingesetzt, sondern als Material, das Bedeutung verschiebt und erweitert.“

In Wortpaaren wie before-after, public-private oder ever-nerver verdichtet Grübl Gegensätze, „die sich sprachlich gegenüberstehen und zugleich durchdringen“. Die großen Holzbuchstaben werden direkt an der Wand montiert, erklärt Birgit Rabl, und zu kompakten, ineinandergreifenden Gebilden gefügt: „Die Wörter bleiben lesbar, werden jedoch durch ihre Überlagerung visuell irritiert.“ Zwischen Klarheit und Verfremdung werde „Sprache als Bild erfahrbar“. Das passiert nicht nur im Ausstellungsraum Ihre Wortfolgen erscheinen etwa auch auf Fassaden „und fügen sich scheinbar selbstverständlich in den Stadtraum ein“.

Begriffs-Skulpturen wie IT IS_IT IS NOT oder ON THE ONE SIDE_ON THE OTHER SIDE „treten in einen stillen Dialog mit Gebäuden in Warschau oder oder Paris.“. Sie fügten sich dort „so selbstverständlich in die Szenerie ein, dass ihre Künstlichkeit erst auf den zweiten Blick sichtbar“ werde, so kunst zelle Kuratorin Birgit Rabl. „In der Ausstellung strukturieren die Textobjekte Wände und Blickachsen, während Fotografien imaginierte Außenräume eröffnen.“

Dazu kommt in der Ausstellung in der Galerie POSTart am Postplatz eine Soundinstallation, die den Raum mit digitalen Tönen und Frequenzen erfüllt, sich aber einer eindeutigen Lokalisierung entzieht: „So entsteht ein Gefüge aus visuellen, sprachlichen und klanglichen Elementen, das sich erst im Zusammenspiel mit den Betrachterinnen erschließt.“ ( kunst zelle /dpk-klaba)

EVER_NEVER_PUBLIC_PRIVATE: Ausstellung in der Galerie POSTart am Postplatz 4 in Zell am See von 30. April bis 17. Mai – www.zell-e.at

Bilder: Pablo Leiva; Markus Gradwohl; Elisabeth Grübl (2)





