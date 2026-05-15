Über zwanzigtausend waren's zuletzt

SALZBURGER MUSEUMSWOCHENENDE

15/05/26 Den Regionalmuseen gehört traditionellerweise der Sonntag (17. Mai) beim Salzburger Museumswochenende. Am Samstag (16. Mai) sind immer die Museen in der Stadt dran, das Freilichtmuseum Großgmain eingeschlossen. Insgesamt 69 Häuser in Stadt und Land sind an den beiden Tagen bei freiem Eintritt zu besuchen.

Museen von A bis Z also. Mit Arnsdorf verbindet man natürlich zuerst Franz Xaver Gruber und das Stille Nacht Museum. Der Ort spielte aber ein weiteres Mal, etwas früher, eine Rolle in der Musikgeschichte. Johann Michael Haydn war nach 1787 oft zu Gast im Pfarrhof von Arnsdorf, dort war nämlich sein bester Freund und erster Biograph, Pater Werigand Rettensteiner, Pfarrer geworden. Für ihn und seine beiden Kooperatoren hat Michael Haydn Trios komponiert, die er später zu Männer-Quartetten umarbeitete – und damit eine neue musikalische Gattung entwickelte.

Das kann man nachlesen auf der Seite der Salzburger Regionalmuseen, wo man sich auf einer graphisch attraktiv gestalteten Zeitleiste durchklicken kann durch den digitalen Schauraum der Fach- und Regionalmuseen. Dort werden mehr als eintausend ausgewählte Objekte präsentiert, die in besonderer Weise die lokale Geschichte darstellen oder aus volkskundlicher Sicht interessant sind.

In Salzburg gibt es rund 130 Museen und Sammlungen, mit 69 Institutionen beteiligt sich also etwas über die Hälfte am Salzburger Museumswochenende. Mit mehr als 21.000 Besucherinnen und Besuchern wurde beim Museumswochenende im Vorjahr ein neuer Rekord erzielt.

Der vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufene Internationale Museumstag findet seit 1978 jedes Jahr rund um den 18. Mai statt. Damit machen Museen weltweit auf die Vielfalt ihrer Sammlungen und Vermittlungsprogramme aufmerksam. (LK/dpk-krie)

Salzburger Museumswochenende, am 16. Mai (städtische Museen) und am 17. Mai (Regionalmuseen) 2026 von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt – www.museumswochenende.at

Zum digitalen Schauraum – www.salzburgerregionalmuseen.at