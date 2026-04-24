Walter Schweinöster wusste die Antwort

TAURISKA / AUSSTELLUNG „WAS OFT?“

24/04/26 Ob auf der politischen Bühne, bei Brauchtumsfesten oder am Stammtisch: Seine Bilder sind kraftvoll und ideenreich, berührend, symbolträchtig, originell. Walter Schweinöster war ein unermüdlicher Salzburg-Beobachter. Und wenn man im Pinzgau fragt „Wos oft?“ – Aus den Bildern des 2019 verstorbenen Pressefotografen und Autors konnte man viele treffliche Antworten herauslesen.

Von Reinhard Kriechbaum

Walter Schweinöster aus St. Martin bei Lofer hat als Pressefotograf die Salzburger Medienlandschaft maßgeblich geprägt. Die Kamera stets bei sich, hielt er unglaublich viele Details des Lebens fest und hinterließ so einen riesigen Schatz an analogen wie digitalen Fotos. Morgen Samstag (25.4.) wird im Kammerlanderstall in Neukirchen am Großvenediger eine von TAURISKA ausgerichtete Ausstellung eben mit dem Titel Wos oft? Eröffnet. Die Schau läuft bis Ende des Jahres.

Querland hieß vor vielen Jahren Jahren eine Ausstellung seiner Fotos. DrehPunktKultur schrieb damals: „Von Berufs wegen ist Walter Schweinöster schier unermüdlich unterwegs im Land. Schließlich arbeitet der Loferer Fotograf und Reporter seit über 25 Jahren für große überregionale und regionale Zeitungen, Magazine und Agenturen. Ihm kann keiner einen Bären aufbinden über Salzburg. Falsche Klischees hat ein genauer Bild-Beobachter wie er flugs entlarvt. Richtige kann er vermutlich mit derselben Überzeugungskraft bestätigen… Ironie ist dem Bildkünstler nicht fremd – so ergibt sich ein kritisches, humorvolles und poetisches Kaleidoskop Salzburgs.“

Walter Schweinöster wurde nur 61 Jahre alt. Er studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Politik in Salzburg und wurde dann Berufsfotograf. Foto- und Malereiausstellungen bestätigten den Rang als bildnerischer Künstler und unbestechlicher Heimat-Chronist. 2017 war Schweinöster in der Wiener Galerie WestLicht in der Schau „70 Jahre Syndikat Foto Film – Der entscheidende Moment“ vertreten. Walter Schweinöster wurde 2016 als einer der besten fünf Pressefotografen Österreichs in der Kategorie Wirtschaft nominiert, schon viele Jahre zuvor rechnete ihn die APA zu den besten fünf Pressefotografen Österreichs in der Kategorie Porträt (womit eine Vorstellung in der Akademie der bildenden Künste in Wien verbunden war). 2013 war er Sieger unter 268 Teilnehmern des europäischen Fotowettbewerbs „European Rural Visions 2020“.

Walter Schweinöster war Autor und Fotograf des inzwischen vergriffenen Buches „Brauchtum im Land Salzburg“ und er hat mehrere Bücher und Gedichtbände illustriert.

„Wos oft?“ – Eine Hommage an Walter Schweinöster. Bis Jahresende im Kammerlanderstadt, Neukirchen am Großvenediger. Eröffnung morgen Samstag (25.4.) um 19.30 Uhr – www.tauriska.at

Bild: Christine Schweinöster