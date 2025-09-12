Was hilft das beste Konzert ohne Publikum

KOMPONISTENFORUM MITTERSILL

12/09/25 antimusic – Gegenmusik ist das Motto des 29. Komponistenforum Mittersill. Von 14. bis 20. September geht es beim kofomi#29/2025 „um Gegenmodelle zur Welt, wie wir sie kennen“. Der Todestag des in Mittersill begrabenen Komponisten Anton Webern jährt sich am 15. September 2025 zum 80. Mal.

Von Heidemarie Klabacher

Ein „Gegenkonzept“ prägt das kofomi ohnehin seit jeher. Wichtig ist immer auch „die Interaktion mit dem Publikum, die die Polarität von aktivem Gestalten und passivem Konsumieren aufhebt, indem die Aktivität und Kreativität der Musikhörenden gleichermaßen geltend gemacht wird“. Also auch zuhören ist ein kreativer Akt. Stimmt ja auch. Was hilft das beste Konzert ohne Publikum. Wenn das Publikum zuhört und nicht hustet, ist es besonders gut für das Miteinander.

„Das Komponist*innenforum Mittersill geht heuer ins 29. Jahr und bietet wieder vielfältigen Einblick in das zeitgenössische Musik- und Kunstschaffen sowie Austausch und Diskurs zu aktuellen Themen“, sagen die Veranstalter Wolfgang Seierl und Martin Daske. „Wurde im kofomi 2024 eine Veränderung der Kunst, wie wir sie kennen, als Teil einer tiefgreifenden Veränderung der Welt, wie wir sie kennen, diskutiert, soll es 2025 um Gegenmodelle zur Welt, wie wir sie kennen, gehen.“ Gegenmusik meine also, so Seierl und Daske, Musik bzw. Kunst, die traditionelle Konventionen umstoße und akzeptierte Kunstdefinitionen in Frage stelle. Die Begriffe Antikunst, Antimusik gehen auf Künstler wie Marcel Duchamp und Nam June Paik zurück, erinnern die Veranstalter.

„Das Forum, zu dem alle Interessierten bei freiem Eintritt herzlich eingeladen sind, bietet Begegnungen mit 13 Musik- und Kunstschaffenden, die in Mittersill zusammenarbeiten werden.“ Das Forum versteht sich auch als „lebendiges Denkmal für den Komponisten Anton Webern“, der in Mittersill gestorben ist. (Wir erinnern mit dem bündigen Wikipedia-Absatz an den wohl absurdesten Tod eines zeitgenössischen Komponisten: Am 15. September 1945 wurde Anton Webern in Mittersill bei Zell am See von einem Soldaten der US-Armee irrtümlich erschossen, als er während einer Razzia in seinem Haus – sein Schwiegersohn wurde des Schwarzmarkthandels verdächtigt – vor die Tür trat, um eine Zigarre zu rauchen. Webern wurde in der Annakirche in Mittersill aufgebahrt und auf dem Ortsfriedhof begraben.) Der Todestag des Komponisten jährt sich am 15. September 2025 zum 80. Mal. Um 19 Uhr ist ein Konzert in der St. Annakirche, um 20.30 zeigt das kofomi den Film Geblendeter Augenblick. Anton Weberns Tod von Gert Jonke.

Höhepunkt beim kofomi#29/2025 ist das Konzert des Minguet Quartetts am 19. September. Auf dem Programm stehen Mozart, Schönberg, Mahler, Brahms: „In dem Konzert im Felberturm Museum werden auch die Forumsteilnehmerinnen mitwirken und das Konzert zu einem einmalig aktuellen Geschehen verwandeln“, so Seierl und Daske. Bei der Eröffnung am 14. September wird in den Lichtspielen Mittersill der Film Gegen-Musik von Harun Farocki, einem international renommierten österreichischen Künstler, gezeigt.

Die Kooperation des kofomi mit der Pinzgau-Ausgabe des Festivals Supergau bilde sich in den Veranstaltungen am 17. September ab, berichten die Verantwortlichen. Um 16 Uhr heißt es Supergau meets kofomi I vor dem Bill-Drummond-Graffity unter der Salzachbrücke an der Felbertauernstraße. Zum zweiten Mal treffen Supergau und kofomi einander um 19 Uhr im BORG Mittersill. Roman Gavryliuk, Künstler und Musiker aus der Ukraine wird mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten. Mitwirken werden am kofomi#29 Benedikt Alphart, Matthias Bauer, Elisabeth Flunger, Roman Gavryliuk, Lia Karl, Maria Lucchese, Natalia Pschenitschnikova und Christof Ressi sowie das Minguet Quartett. Zahra Mani, kofomi-Teilnehmerin 2024, wird den Workshop im BORG Mittersill leiten.

kofomi#29 von 14. bis 20. September – alle Termine und Informationen – kofomi.com

Bild: kofomi / Roman Gavryliuk