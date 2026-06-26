3070 Seiten Theologie und Poesie

GOTTFRIED BACHL / LEBENSWERK

26/06/26 „Eschatologie? Himmel und Hölle? Lehre von den Letzten Dingen? Das Letzte vom Letzten an Aktualität für uns Heutige? Nicht richtig. Steif-leinene Konzepte wie Präsentische Eschatologie erblühten unter Gottfried Bachl Feder zu literarischen – oft poetischen – Texten, die ganz ohne Getue vermitteln, dass das Leben tatsächlich schon hienieden lebbar sein kann.“

Von Reinhard Kriechbaum

Das schrieben wir im Nachruf auf den lange an der Salzburger Universität lehrenden Dogmatik-Professor Gottfried Bachl (1932–2020). Seine Schriften, vor allem auch seine Predigten waren Filetstücke theologischer Betrachtung, immer illustriert mit literarisch anspruchsvollen, hoch poetischen Bildern. Er war eine Instanz nicht nur in seinem Fachgebiet, sondern auch in der Formulierungskunst. Nun ist das theologische und literarische Werk in einer bei Herder erschienenen, fünfbändigen Ausgabe greifbar: die Gesammelten Schriften von Gottfried Bachl auf 3070 Seiten – 267 Einzeltexte sowie sämtliche Buchpublikationen.

Die Herausgeber der Sammlung sind Wilhelm Achleitner, ehemaliger Direktor des Bildungshauses Schloss Puchberg in Wels, der Salzburger Dogmatikprofessor Alois Halbmayr und Heinrich Schmidinger, ehemaliger Rektor der Universität Salzburg. Schmidinger verwies bei der Buchpräsentation kürzlich in Linz auf die Verbindung von theologischer Reflexion und literarischer Sprache in den Schriften Bachls. Der Linzer Theologe Franz Gruber erinnerte an Bachls Wirkung als Hochschullehrer. Er sei „kein Zitatentheologe“ gewesen, sondern ein dialogorientierter Denker, der auch in kirchenpolitisch schwierigen Situationen unabhängig argumentiert habe. Prägend sei seine Fähigkeit gewesen, mit zugespitzten Fragen Debatten auszulösen.

„Nicht mitzujammern, / nicht zum Winseln sind wir da“, heißt es in einem Gedicht von Gottfried Bachl. „Die Sinne seien mit aller Andacht auf die Welt gerichtet. In die fatale Predigt von der Nichtigkeit der Dinge stimmen wir nicht ein.“ Bachl habe sowohl eine „geschwätzige Betriebsamkeit“ in der Kirche als auch eine „Verweigerung des theologischen Denkens im Namen der Frömmigkeit“ kritisiert, so der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer.

Gottfried Bachl wurde 1932 in Pregarten geboren. Er studierte unter anderem an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, wo er 1959 zum Priester geweiht wurde. Er wirkte in Linz, bis er 1983 auf den Lehrstuhl für Dogmatik an der Universität Salzburg berufen wurde, wo er 1998 emeritierte.

Gottfried Bachl: Gesammelte Schriften. (Hrsg von Wilhelm Achleitner, Alois Halbmayr, Heinrich M. Schmidinger). 5 Bände. Verlag Herder – www.herder.de

Bild: Universität Salzbur

Zum Nachruf Die Sinne mit Andacht auf die Welt gerichtet