Sätze rollen wie Hügel in der Welt

BUCHBESPRECHUNG / KURATLE / CHIMÄRE

21/05/26 Wo Muschelsplitter unter unsicheren Schritten brechen, wo Algenfäden sich zwischen Fingern verheddern und eine Alice sich durch das dystopisch schönste Wunderland seit Lewis Carroll schlägt, da ist man in Sarah Kuratles neuem Roman Chimäre. Eine Reise zwischen Lyrik und Prosa, Natur und Mensch, innen und außen.

Von Christina König

In einem Archiv zwischen hängenden Gärten und verschwommenen Ufern ruhen Samen von Lotusblüte und Vanille. Schüler und Lehrer eines Kollegs, alle männlich, hegen, pflegen und malen sie, erschaffen Bilder zwischen objektivem Abzeichnen und intuitiver Selbstdarstellung. Die Insel, auf dem das Kolleg steht, treibt lose zwischen den Zeiten, greift in die Vergangenheit, versteckt ihre Zukunft. Auf dieser Insel lebt Gregor. Und diese Insel lässt Alice hinter sich, setzt über den See, reist einen Fluss entlang über endloses Festland durch alle Elemente und Jahreszeiten, auf dem Weg in ihre Kindheit.

So beginnt Sarah Kuratles neuer Roman Chimäre, mit diesen beiden Freunden, die gerade eben auseinandergegangen sind, mit einer Natur, die nicht einfach nur Kulisse ist, sondern Protagonistin. Sie bricht ins Leben von Alice und Gregor hinein, ohne sich um die beiden zu kümmern, wächst, verschlingt, lebt, stirbt, unbeeinflusst von den wenigen Menschen, die unter ihrer Herrschaft Sinn und Identität finden wollen, eingefangen nur von Sarah Kuratles hypnotischen, teils atemlosen, immer bezaubernden und gelegentlich düsteren Beschreibungen. Aber von vorne.

„Ich ging im Fluss meine Hände waschen.“ So beginnt der Roman, mit Gregor, und dieses Händewaschen ist nicht nur simple Hygiene. Gregor trägt ein Trauma mit sich, das er abwaschen, zwischen Nachtkerzen und Café-Marron-Kraut und Kaulquappen vergraben, vergessen, vielleicht bewältigen will. Mit seinen symbolisch aufgeladenen Zeichnungen will er Grenzen mit dickem Stift verteidigen, Grenzen, die in seiner Welt außerhalb des Papiers immer wieder überschritten wurden. Alles muss klar vermessen, kategorisiert, eindeutig werden, um es aus dem Unsagbaren hervorzuholen. Dann lernt er Tera kennen, einen Neuankömmling auf der Insel, die ihm neue Perspektiven aufzeigt – und neue Probleme.

Alice hat lange als Alois auf der Insel gelebt, als Gregors enger Freund. Aber während Gregor seine Grenzen beschützt, will Alice ihre sprengen, ein Mischwesen aus Wasser und Wind, aus Vogel und Fisch sein – die titelgebende Chimäre. So zieht sie in die Welt hinaus, durch wilde Natur zurück in die Stadt, aus der sie gekommen ist, auf der Suche nach ihrer Mutter, nach Erfüllung – und sich selbst.

Die Grundrisse der Handlung sind schnell erzählt. Ab hier wird es komplizierter. Wer einen geradlinigen Plot erwartet, wird enttäuscht. Stattdessen erschafft Kuratle eine so faszinierende wie atmosphärische Welt, in der nichts vorhersehbar ist und die lebt von Naturbeschreibungen. Makaber lernt Alice neben einer armlangen Schildkröte und über versunkenen Gräbern schwimmen, der Winter zersetzt Blätter zu Gittern an Stielen, Auenwälder, Lachsschwärme Goldsandbänke ziehen sich durch die Zeilen. Rosenfelder liegen unter dicken, violetten Schlieren und leuchtend rote Äpfel verrotten unter Spinnweben. Menschen sind durch mysteriöse Zufälle verknüpft, finden sich immer wieder und verlieren sich genauso schnell. Nichts ist eindeutig, und das muss es auch nicht sein.

Kuratle spielt sinnlich mit allen Elementen, lässt elegant alle verschmelzen, so wie auch die Menschen einerseits mit der Natur verschmelzen und andererseits gegen sie kämpfen. Dass ihre Protagonistin Alice heißt (und den gutbürgerlichen Namen Alois abstreift), ist kein Zufall. Mit reiner Logik kommt man in Kuratles Welt nicht allzu weit, und auch durch ihren Roman lässt man sich am liebsten treiben, gibt es auf, irgendeine Handlung vorherzusehen, zu erraten, was passieren könnte oder was irgendetwas bedeutet. Ihre Worte legen Bedeutung frei wie Sand am Meeresufer, hinterlassen Spuren, die gleich wieder überschwemmt werden. Ihre Sätze rollen wie Hügel in der Welt, durch die Alice wandert, fließen elliptisch dahin, biegen immer mal wieder unerwartet ab oder enden abrupt. Wortspiele fliegen den Leserinnen und Lesern zu wie die Schmetterlinge, die aus ihren Kokons an Bambusstäben im Kolleg geschlüpft sind, bleiben lange genug sitzen, dass wir sie bestaunen können. Kuratle ist ein dichter, lyrischer Text gelungen, durch den man langsam reisen sollte, und am besten gleich ein zweites Mal. Denn am Ende angekommen fühlt man sich nicht bereit, das Buch zu beenden.

Zurück bleiben Themen, die aus den Sümpfen des Textes ragen und keine Antworten haben, dafür hervorragende Fragen stellen: Missbrauch, Fehlgeburt, die Suche nach der eigenen Identität, die zur Familie führt und umgekehrt. Kuratle verzichtet darauf, ihr Wunderland zu erklären. Gab es eine Klimakatastrophe, die zum Untergang der Welt, wie wir sie kennen, geführt hat? Was genau hat es mit dem Kolleg auf sich, seinen patriarchalen Strukturen? Kann die Gesellschaft überleben, und wie kann sie das? Kuratle verrät es uns nicht. Und vielleicht ist das der wichtigste Grund, warum wir ihr so gern durch das Kaninchenloch in ihre Welt folgen.

Sarah Kuratle: Chimäre. Roman. Otto Müller Verlag, Salzburg, 2025. 160 Seiten, 23 Euro – www.omvs.at