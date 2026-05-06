Braucht der Krimi eine Leiche?

HINTERGRUND / CRIMINALE

06/05/26 Nicht, dass es nicht in Salzburg schon ein Krimifest gäbe: Das Literaturhaus veranstaltet jedes Jahr im Herbst gebündelt Lesungen unter dem Motto Peng!. Aber die heute, Mittwoch (6.5.) beginnende Criminale ist nochmal ein anderes Kaliber. Es ist der größte jährliche Krimi-Branchentreff Europas. Es findet zum ersten Mal in Salzburg statt.

Von Reinhard Kriechbaum

Ab heute bis einschließlich Samstag (9.5.) gibt es in Stadt und Land Salzburg und auch im angrenzenden bayerischen Raum Lesungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge und Seminare zum Thema – 32 Veranstaltungen sind es insgesamt, wenn wir uns nicht verzählt haben. Einen Versuch, die zu diesem Zweck anreisenden Autorinnen und Autoren (man findet sie online) zu zählen, haben wir gleich gar nicht unternommen. Das Metier boomt offensichtlich, der Bücher-Output ist gewaltig. Syndikat heißt die Vereinigung von achthundert deutschsprachigen Krimi-Autorinnen und -Autoren, die dieses Branchentreffen von 6. bis 9. Mai organisiert.

Bei einer solchen Unmenge an Krimi-Schöpfern wundert es ja gar nicht, dass einige von ihnen sogar ein Fußballteam bilden. Im Vorjahr haben sie gegen ernst zu nehmende Konkurrenten, einen deutschen Verein von Spargelstechern, verloren. In Salzburg wurde bisher nichts von einem Fußballspiel und eventuell gefährlichen Gegnern laut.

Am Anfang und am Ende der Criminale werden Preise vergeben, die Glauser heißen. Den Ehren-Glauser bekommt heuer die in Hamburger lebende Verlegerin Else Laudan in Würdigung ihres herausragenden Engagements für die deutschsprachige Krimiszene, auch für Krimis mit feministischem Einschlag.

Den Namen des Preises muss man Leserinnen und Lesern, die nicht so eingefuchst sind ins Krimi-Genre, erklären. Friedrich Glauser (1896–1938), ein gebürtiger Wiener, erfand – nach dem Vorbild des Maigret von Georges Simenon – die Figur des Wachtmeisters Studer. Dieser literarischen Figur widmete der vorwiegend in der Schweiz lebende Friedrich Glauser fünf Romane, drei Romanfragmente und fünf Erzählungen. Der Schwerpunkt in den Studer-Romanen liegt weniger in der Ermittlung des Täters als auf der atmosphärischen Beschreibung der Schauplätze und dem Motiv hinter der Tat. Wachtmeister Studer zeichnet sich durch seine unerschütterliche Ruhe und sein Verständnis für die Täter und Tatverdächtigen aus.

I n einem der Podiumsgespräche erinnert man an eine andere Krimi-Figur, den FBI-Agenten Jerry Cotton. Den hat sich ein gewisser Delfried Kaufmann (1922–2015) zwar schon 1954 ausgedacht, seit 1956 gibt es solche Romane – inzwischen über 3550 mit einer Auflage von gut 930 Millionen – als eigenständige Reihe. Man feiert also „Siebzig Jahre Jerry Cotton“. Den komischen Namen Baumwolle trägt der Aufdecker übrigens, weil der Autor eigentlich amerikanische Krimis persiflieren wollte. Der unverwüstliche Jerry Cotton hat auch in der Zeit des E-Books überlebt.

Krimi-Schöpfer schicken gerne ihre Helden in Serien los. So hält es auch der Salzburger Manfred Baumann in seinen hierorts spielenden Geschichten mit dem Kommissar Merana. Baumann, einst ORF-Redakteur, jetzt Kabarettist und unermödlicher Krimi-Schreiber, hat für die Salzburger Criminale ein Buch mit zwanzig Geschichten herausgebracht, die alle in Salzburg verortet sind. Mord und Mozartkugel heißt das im Gmeiner Verlag erschienene Buch.

Eine Story hat Baumann selbst beigesteuert, aber die kommt ohne Kommissar Merana aus. Laurentius und der 333. Tag heißt die Geschichte, und wir wären rechte Spaßverderber, würden wir den Mörder ausplaudern. Nur so viel: es hat etwas mit Wasserfällen und aufgestautem Wasser und einer etwas unbefriedigenden Familiensituation zu tun.

Viele Lesungen bei der Criminale gelten Baumanns Buch. Es sind ja fast alle Autorinnen und Autoren zu dem Anlass in Salzburg. Und a propos Mord und Aufklärung (die nicht zwingend ist): Der Titel dieses Beitrags – Braucht der Krimi eine Leiche? – ist nicht uns eingefallen, die Frage wird in einem Podiumsgespräch diskutiert.

Reizvoll ist das Logo der Veranstaltung, ein Klavier mit Blutlachen-Anmutung mit Mozart-Kopf. Ein Wunder eigentlich, dass die Criminale erst jetzt in Salzburg stattfindet. Mozart, so orakelte man einst, sei ja von seinem Konkurrenten Salieri ins Jenseits befördert worden. Klingt wesentlich attraktiver als „hitziges Frieselfieber“, das der Arzt in den Totenschein schrieb.

Die Criminale findet von 6. bis 9. Mai statt – Das Programm – www.die-criminale.de

Manfred Baumann (Hrsg.): Mord und Mozartkugel. Salzburgkrimis. 331 Seiten, 14,50 Euro. Gmeiner Verlag, 2026 – Krimis von Manfred Baumann im