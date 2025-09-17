Quer durchs Hören und Sagen

LITERATURFEST / NEUE LEITUNG

17/09/25 Schichtwechsel beim Literaturfest Salzburg. Josef Kirchner und Anna Weidenholzer ziehen sich nach sechs bzw. drei Jahren zurück. Es folgen als Leitungsteam Birgit Birnbacher, Carmen Schwarz und Nadine Samija: „Inhaltlich setzen wir Schwerpunkte, die den Blick auf Verbindendes lenken. 2026 ist das die Musik.“

„Es ist Zeit für neue Ideen, neue Energie und eine neue Leitung“, sagen Josef Kirchner und Anna Weidenholzer. Technische Probleme, krankheitsbedingte Absagen, coronabedingte Einschränkungen, politische Proteste: „Wir haben in den vergangenen Jahren alles erlebt. Dennoch bleiben die überwältigenden positiven Eindrücke in Erinnerung.“ Kirchner/Weidenholzer hätten das Literaturfest als Fest der Begegnung verstanden, „der Begegnung mit Menschen, die Bücher zum Leben bringen“.

Josef Kirchner wurde 2020 Leiter des Literaturfests, mit Robert Prosser, Teresa Präauer und zuletzt Anna Weidenholzer an der Seite. „In diesen sechs Jahren wurden etwa das Festzentrum im Kurgarten oder das Festticket, entwickelt. Das Team des Literaturfests wurde erweitert und die Organisation professionalisiert, unter anderem durch Fair Pay oder Angestelltenverhältnisse für einige Mitarbeitende.“

Auf Josef Kirchner und Anna Weidenholzer folgen Birgit Birnbacher, Carmen Schwarz und Nadine Samija. „Mit der künstlerischen Leitung treten wir eine spannende Aufgabe in herausfordernden Zeiten an. Wir danken Josef Kirchner und Anna Weidenholzer für die Übergabe und ihr Engagement für die Literaturvermittlung in Salzburg, und treten mit großem Respekt, Ehrfurcht und Vorfreude in ihre Fußstapfen.“

Die dreiköpfige Festivalleitung vereine, so das Literaturfest in seiner Aussendung, „unterschiedliche Blickwinkel des Literaturbetriebs“. Birgit Birnbacher präge als „vielfach ausgezeichnete Autorin die literarische Szene“. Carmen Schwarz stehe als „Buchhändlerin in engem Austausch mit Leserinnen“. Nadine Samija bringe „Erfahrung aus der Verlagsarbeit und ihrer inzwischen achtjährigen Mitarbeit beim Literaturfest“ ein. Birnbacher und Schwarz sind für die künstlerische Leitung zuständig, Samija für die Produktionsleitung. Ihr zur Seite steht Felicitas Biller. Eva Auzinger zeichnet weiterhin für Presse und Marketing.

Birgit Birnbacher, Soziologin und Schriftstellerin, lebt in Salzburg und Wien. Ihre Erzählungen und Romane wurden vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erschien Wovon wir leben (2023). Ihr neuer Roman Sie wollen uns erzählen erscheint im März 2026 bei Zsolnay/Hanser. Carmen Schwarz, geboren und aufgewachsen in Salzburg, hat sich nach der schulischen Laufbahn dem Buchhandel verschrieben. „Nach leitender Mitarbeit im Salzburger Buchhandel empfiehlt sie nun leidenschaftlich in der Rupertus Buchhandlung Bücher.“ Nadine Samija, in Oberösterreich geboren und aufgewachsen, studierte Germanistik und Romanistik in Salzburg. Beim Otto Müller Verlag ist sie für Vertrieb und Veranstaltungen zuständig.

Für das Literaturfest 2026 halte man an einigen bewährten Strukturen, wie Eröffnung oder Lyrikmatinee, fest. „Inhaltlich setzen wir Schwerpunkte, die den Blick auf Verbindendes lenken. 2026 ist das die Musik.“ Literatur und Musik hätten mehr gemeinsam als eine Vielzahl herausragender schreibender Musikerinnen, so die Leiterinnen. „Literatur ist immer auch Musik, Tonalität, Rhythmus und Klang.“ 2026 werde beim Literaturfest die Sprache gefeiert: „Quer durchs Hören und Sagen, Schreiben und Lesen, von Laut zu Leise und von Moll bis Dur.“ (Literaturfest / dpk-klaba)

Bild: LFS / Erika Mayer