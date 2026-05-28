Vorgelesenes und heutige Wienerlieder

LITERATURFEST SALZBURG

28/05/26 Gestern Mittwoch (27.5.) hat das 18. Literaturfest Salzburg begonnen. Das neue Leitungsteam – Birgit Birnbacher, Carmen Schwarz und Nadine Samija – begrüßte rund dreihundert Literatur-Interessierte.

Nava Ebrahimi, Sandra Gugić (die spontan für Natascha Gangl, die krankheitsbedingt absagen musste, eingesprungen ist) und Daniel Wisser lasen aus ihren Texten. Die Musik streuerten Die Strottern bei, die das Wienerlied mit klangvoller Intensität ins Heute führen. Das diesjährige Programm steht ja wie berichtet unter dem Motto Die Sprache: Musik.

Passend dazu widmet sich der heutige Abend (28.5.) im Jazzit ganz der Musik: Unter dem Abendtitel Ver(w)Ortungen interpretieren Kritiker Lyrics, Dialektautoren sprechen über Sprache und Herkunft. Milena Klien liest Texte und spricht über deren Entstehung zwischen literarischem Schreiben und Textarbeit für Songs. Der musikalische Autodidakt Paul Plut gibt an diesem Abend ein Konzert.

Am Freitagabend (29.5.) sind zwei Autoren, die auch als Musiker tätig sind, in der ARGEkultur zu Gast: Christiane Rösinger liest aus ihrem neuen Buch The Joy of Ageing. Begleitet wird sie von Claudia Fierke an der Gitarre. Sebastian Janata gibt an diesem Abend Einblick in seine Texte. Daniel Schreiber präsentiert sein Buch Liebe! Ein Aufruf am Samstagabend (30.5.) in der art bv Berchtoldvilla, musikalisch untermalt wird die Lesung vom Queer Choir Salzburg.

Neben den klassischen Lesungen wird man heuer auch neuen Formaten Raum geben: So findet am Donnerstagabend zum Thema „Literatur“ der erste Live-Podcast von Reich Aber Schön und ein Gespräch mit Autorin und Kabarettistin Teresa Reichl in der Panoramabar der Stadtbibliothek statt und der literarische Spaziergang Wie überlebt man Salzburg? widmet sich der Stadt abseits der touristischen Hochglanzseiten.

Die traditionelle Lyrikmatinee am Sonntag, 31. Mai im Marionettentheater verspricht einen Abschluss des Festes voller feiner Sprachbilder: Farhad Showghi, Aleš Šteger und Daniela Danz lesen aus ihren Gedichtbänden, musikalisch begleitet werden sie von Bad Ida.

Literaturfest Salzburg, bis 31. Mai 2026 – www.literaturfest-salzburg.at

Bilder: Literaturfest / Erika Mayer