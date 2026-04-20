Ist zweimal besser?

CD-KRITIK / REINHARD GOEBEL

20/04/26 Reinhard Goebel, lange Spezialist für historische Spielweise, lehrte fünfzehn Jahre lang Aufführungspraxis an der Universität für Musik und darstellende Kunst Mozarteum. Mit dem Münchner Rundfunkorchester hat er eine Orchesterversion von Mozarts Gran Partita und ein Werk von Christian Cannabich eingespielt.

Von Horst Reischenböck

2020 nahm Reinhard Goebel mit dem Mozarteumorchester nebst anderen Werken für eine Serie NEW MOZART im Dorothea Porsche Saal im Odeïon auch die gemeinhin als Gran Partita bezeichnete B-Dur-Serenade KV 361auf. Aber nicht in der originalen Bläsergestalt, sondern in der bald nach Mozarts Tod vom Offenbacher Verleger Anton André bei Franz Gleißner bestellte Orchestrierung. Von diesem Werk gibt es auch etliche Arrangements für Klavierquintett oder Streicher allein.

Dieser Welt-Ersteinspielung ließ Goebel im Jahr seines Weggangs von Salzburg nun eine zweite Aufnahme mit dem Münchner Rundfunkorchester folgen, die sich vom Ansatz des Dirigenten her – wie sollte sie’s auch – eigentlich gar nicht so gravierend unterscheidet.

Klingt das den Kopfsatz einleitende Largo in der Salzburger Fassung um eine Spur bestimmter, seitens der zahlenmäßig reduzierten Bläser nachdrücklicher, so finden sich beide Orchester im anschließenden Molto allegro durchaus eins. Wobei die Münchner Streicher weniger gewichtig, durchsichtiger, mitunter aber auch geringfügig spitzer dünken. Das mag auch an einer kleineren Besetzung liegen.

Im Vergleich schlenzt das Menuetto primo leichtfüßiger daher. Es ist kürzer als erwartet, und zwar deshalb, weil das zweite Trio der Originalversion fehlt. Wer das Booklet der Mozarteumorchester-Aufnahme liest, erfährt warum: Der Bearbeiter Franz Gleißner (1761-1818) hat es weggelassen. Dieser Münchner Hofmusiker und Komponist war übrigens auch Verfasser eines Mozart-Werkverzeichnisses und hat sich um die Entwicklung des lithografischen Notendrucks verdient gemacht.

Der Romanza überschriebene fünfte Satz ist in Göbels Aufnahme mit dem Mozarteumorchester 17 Sekunden länger zu genießen, das Finale – wesentlich spritziger musiziert – braucht 18 Sekunden weniger.

Hörenswert ist diese CD vor allem wegen der kaum je zu hörenden Sinfonia concertante Es-Dur für zwei Violinen und Orchester von dem mit Mozart befreundeten Mannheimer Zeitgenossen Johann Christian Cannabich (1731-1798). Cannabich war der Nachfolger von Johann Stamitz als Chef des Mannheimer Orchesters, des zur damaligen Zeit berühmtesten Orchesters. „Man möchte sich gerne vorstellen“, schreibt Reinhard Goebel im Booklet, „dass Mozart die Sinfonia concertante zusammen mit bzw. gegen Cannabich gespielt haben mag.“

Für die vor sechs Jahren in Salzburg entstandenen CD wählte Reinhard Goebel als Ergänzung nicht Cannabich, sondern das dubiose Es-Dur-Violinkonzert KV 268. Zweifel an dessen Echtheit gab es schon länger, im Vorjahr wurde dieses Stück ganz aus dem Köchelverzeichnis eliminiert.

Wolfgang Amadé Mozart: Sinfonia concertante B-Dur, Orchesterfassung der „Gran Partita“ (KV 361) von Franz Gleißner; Christian Cannabich: Sinfonia concertante Es-Dur für zwei Violinen und Orchester. Stanko Madić und Eugene Nakamura, Violinen, Münchner Rundfunkorchester, Ltg. Reinhard Goebel. BRmedia CD 900358