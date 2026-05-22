Kennen wir den echten Vivaldi?

HINTERGRUND / CD VIVALDI

22/05/26 Die abschätzige Bemerkung von Igor Strawinsky ist legendär. Antonio Vivaldi habe ein Violinkonzert komponiert, das dafür hunderte Male. Eines der klassischen Fehlurteile der Musikgeschichte. Und doch: Ist Vivaldi wirklich rehabilitiert, kennen wir sein Schaffen wirklich?

Von Reinhard Kriechbaum

Etwa in derselben Zeit, in der Strawinsky bekundete, dass er mit dem venezianischen Barockmeister so ganz und gar nichts anzufangen wusste, landete 1920 ein ganz besonderes Notenkonvolut in einer Turiner Bibliothek. Handgeschriebene Noten von 450 Werken, teils geschrieben von Vivaldis Vater und seinen beiden Brüdern, die für ihn als Kopisten tätig waren. Über hundert Violinkonzerte, das verwundert nicht. Aber sage und schreibe 49 Fagottkonzerte! Und das Wesentlichste: zwanzig Opernpartituren.

„Die Notensammlung blieb lange Zeit unbearbeitet“, sagte die Musikwissenschafterin Susan Orlando heute Freitag (22.5.) bei der Präsentation einer besonderen CD. Les Musiciens du Prince – Monaco unter Gianluca Capuano haben Concerti per varii instrumenti aufgenommen, als Folge 75 einer Vivaldi-Edition des französischen Labels naïve. Susan Orlando ist die Editionsleiterin dieses Langzeit-Projekts. Es soll 2028, zum 350. Geburtstag von Antonio Vivaldi, abgeschlossen sein. Es speist sich vor allem aus diesem Turiner Notenkonvolut, das erst in den 1990er Jahren inventarisiert wurde und aus dem seither so mancher Schatz gezogen wurde.

Wie kommen Vivaldi-Noten nach Turin? Der musikliebende Kaiser Karl VI. holte Vivaldi in den 1740er Jahren nach Wien, starb aber bald. Der Tod des habsburgischen Förderers und das Trauerjahr ohne Opernbetrieb stürzten Vivaldi in Armut. Nach seinem Tod beschlagnahmten die kaiserlichen Behörden all sein Hab und Gut, aber es gibt keine Aufzeichnungen über Noten oder Musikinstrumente. Ein Bruder des Komponisten in Venedig sicherte damals die Handschriften, sie wurden mehrmals weiterverkauft und 1920 eben von zwei italienischen Mäzenen der Bibliothek in Turin überlassen.

Der Knüller sind die eigentlich erst mit dem 1999 erschienenen Arienalbum von Cecilia Bartoli ins Bewusstsein gerückten Opern. Erst im Vorjahr haben ja Les Musiciens du Prince – Monaco unter Gianluca Capuano zu Pfingsten und im Festspielsommer mit dem Pasticcio Hotel Metamorphosis nachhaltig an Vivaldi erinnert. „Sein Kerngeschäft war das Opernkomponieren“, rückt Capuano die Dinge zurecht. Wir hätten durch die Dominanz der zu Lebzeiten gedruckten Violinkonzerte „ein verzerrtes Bild dieses Komponisten“.

Was für den Dirigenten besonders von Belang ist: In den Opernarien erschließe sich die spezifische Rhetorik und Stimmungsmalerei in Vivaldis Personalstil. Sein und seines Orchesters Zugang sei also einer über das vertonte Wort. „Wir können nicht die Konzerte interpretieren, ohne die Opern zu kennen.“

Was Gianluca Capuano auch wichtig ist: „Wir spielen ein anderes Barock“, nämlich mit vergleichsweise groß besetztem Orchester. „Mindestens sechs, besser acht Erste Geigen!“ Damit schaffe man einen Klang, „den man mit kleineren Besetzungen nicht erreicht“. Capuano erinnert an zahlreiche historische Zeugnisse für größere Besetzungen auch im Barock. „Corelli hat mit zweihundert Musikern im Panthenon in Rom musiziert.“

Vivald: Concerti per vari instrumenti. Les musiciens du Prince – Monaco, Ltg. Gianluca Capuano. Vivaldi Edition Vol. 75. Naïve – vivaldiedition.net

Bild: SF / Erika Mayer