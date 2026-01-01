„Perfekte Balance im Klang wie in der Gestik“

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15/05/25 Das Doppel-Album Wolfgang Amadeus Mozart: The Violin Concertos des Mozarteumorchesters Salzburg und seines Chefdirigenten und Solisten Roberto González-Monjas, erschienen Ende Januar 2026 beim Label Berlin Classics, wurde mit dem Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik in der Bestenliste 2/2026 ausgezeichnet.

„Von Mozarts Violinkonzerten gibt es schon reichlich Aufnahmen, aber diese ist doch etwas Besonderes“, befand Michael Stegemann für die Jury. „Zum einen wegen des hier so galant und elegant aufspielenden Mozarteumorchesters Salzburg. Zum anderen und vor allem wegen des jungen spanischen Geigers und Dirigenten Roberto González-Monjas, der das Orchester seit September 2024 leitet. Sein exzellenter Booklet-Text erklärt sein Verständnis dieser Werke: eine perfekte Balance, im Klang wie in der Gestik, zwischen konzertantem und (kammer-)orchestralem Stil. Großes Lob auch für den Tonmeister Joël Cormier.“

Im Booklet des Albums ordnet González-Monjas die Violinkonzerte in ihren historischen Kontext ein und beschreibt die Entwicklung des jungen Mozart: „Mit der Weiterentwicklung von Serenade und Konzert erlangte die Violine rasch beispiellose Bedeutung: tragbar, führungsstark und als Soloinstrument in Italien und Frankreich hoch angesehen, bot sie endlose Möglichkeiten zur Entfaltung von Lyrik und Virtuosität.“

Für González-Monjas sind diese Werke weit mehr als technische Schaustellungen: „Mozarts Konzerte unterscheiden sich grundlegend: Das Streben nach äußerster Virtuosität ist niemals sein Hauptziel; vielmehr experimentiert er mit der Gattung und treibt sie entscheidend weiter.“

Im 1963 gegründeten Verein „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ haben sich Musikkritiker und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen, um regelmäßig herausragende Musik- und Wortproduktionen auszuzeichnen. Das Gremium aus maximal 160 Jurorinnen und Juroren legt Wert auf unabhängige Urteile, unbeeinflusst von den Interessen der Tonträger- und Hörbuchproduzenten. Mit derzeit 32 Fachjurys ist die gesamte Bandbreite unterschiedlichster Genres abgedeckt. (MOS/dpk-krie)

Bild: Mozarteumorchester / Erika Mayer