Transalpine Weltbetrachtungen

CD / DIE CLEMPANEI / LEBEN MUASCH

21/11/25 Sein Herz schlägt nach wie vor für die Musik genau so wie für die Schauspielerei. Seinen Einstieg ins Berufsleben – als Sechzehnjähriger in der Südtiroler Heimat – hat er ja nicht als Schauspieler, sondern mit der Gitarre unternommen. Morgen Samstag (22.11.) stellt Georg Clementi im Kleinen Theater das neue Clempanei-Album Leben muasch vor. Natürlich mit Ossy Pardeller.

Von Reinhard Kriechbaum

Über Jahre hat Georg Clementi seine Chanson-Themen in der Wochenzeitung Die Zeit gesucht und gefunden. Er hat fleißig gelesen und kritisch nachgedacht über den Zeit-Geist, der sich da niederschlug. Und seine Gedanken hat er in so persönliche wie nachhaltige gesungene Geschichten umgemünzt. Drei CDs mit Zeitliedern sind so entstanden.

2001 war Georg Clementi für den Deutschen Chansonpreis Zarah nominiert und 2012 gewann er mit seinen Zeitliedern den Publikumspreis und den 1. Jurypreis beim Lied- und Chansonwettbewerb Troubadour in Stuttgart, und Silber beim Potsdamer Chansonfestival. Im März 2013 fand sich zum ersten Mal ein Zeitlied auf der deutschen Liederbestenliste.

Die letzte Zeitlieder-CD ist 2017 herausgekommen, und da war bereits Ossy Pardeller dabei, wie Georg Clementi Südtiroler und leidenschaftlicher Gitarrist. Pardeller und Clementi bilden seit einigen Jahren das Duo Clempanei. Seither touren die beiden mit „transalpinen Gitarren-Chansons“.

Im Frühjahr 2023 haben sie für eine CD aus dem Salzburger Seenland aus in die Welt geblickt: Die Clempanei am Wallersee hat da gleich im Eröffnungslied „Die großen Fragen“ gestellt und ist zwölf Nummern später zu dem beruhigenden Schluss gekommen „Mach dir keine Sorgen“. Also sind wir zuversichtlich, dass die Beurteilung der Welt- und Gefühlslage auch in der pressfrischen CD Leben muasch nicht ganz ruinös ausfällt.

Neun Songs – einige davon im Südtiroler Dialekt – führen wieder durch die großen und kleinen Themen des Lebens, wobei „groß“ und „klein“ jeweils dehnbare Begriffe sind. In „Die schianschtn olten Tog“ feiern Clementi und Pardeller die Schönheit unerwarteter Begegnungen. „Nicht ohne dich“ beschreibt die Kraft menschlicher Verbundenheit, während „Den Mond geseh’n“ mit feiner Ironie von Träumen in einer konsumgetriebenen Welt erzählt. Der titelgebende Song „Leben muasch“ schließlich bündelt das Leitmotiv des Albums: das bewusste, intensive Erleben zwischen Leichtigkeit und Melancholie.

Bild: Kleines Theater / Janna Ramos-Violante