Tribut an „Spaniens Mozart“

CD-KRITIK / CUARTETO QUIROGA

05/05/25 Wen Gott liebt, den nimmt er früh zu sich. An diesen oft strapazierten Satz früherer Tage erinnert sich zwangsläufig, wer an den baskischen Komponisten Juan Crisóstomo de Arriaga denkt. Wurde er doch, auf den Tag genau, fünfzig Jahre nach Mozart geboren, jedoch kaum halb so alt wie Wolfgang Amadé.

Von Horst Reischenböck

Ohne direkt vergleichen zu wollen: Nach Kenntnis dessen, was von ihm an Werken auf uns gekommen ist, ist es, wie bei Mozart, auch bezüglich Arriagas müßig, darüber nachzudenken, was an und mit ihm verloren ging – und was er noch alles hätte schaffen können. Fiel doch der aus Bilbao Gebürtige mit nicht einmal zwanzig Jahren in Paris – wie viele seiner Zeitgenossen – der damals nicht heilbaren Schwindsucht, sprich der Tuberkulose, zum Opfer.

Er war ein frühreifes Genie. Was er uns an zahlenmäßig nur bedauernswert geringem Œuvre hinterlassen hat, berechtigte eindeutig zu Hoffnungen. Das belegen genau etwa jene drei Streichquartette, die Arriaga sechzehnjährig (!) komponiert hat.

Ihnen widmete sich das Cuarteto Quiroga maßstäblich im Herbst des Vorjahres, aus vollem Herzen und mit hörbar nachzuvollziehender Leidenschaft. Zwar spielen sie nicht als artists-in-residence auf den Stradivari-Instrumenten des königlichem Palast zu Madrid, auf denen zu musizieren sie auch bereits eingeladen waren, sondern auf Instrumenten neueren Datums. Diese sind jedoch ebenfalls mit Darmsaiten bespannt und damit durchaus klanglich angenähert und werden ausgereizt gespielt.

Seinen Namen trägt das Ensemble bestehend aus Altor Hevia und Cibrán Sierra Vázques Violine, Josep Puchades Viola und Helena Poggio Cello nach dem vor 65 Jahren verstorbenen Landsmann, dem aus Galizien stammenden Geiger und Komponisten Manuel Quiroga Losada, den seine Zeitgenossen als besten Nachfahren von Pablo de Sarasate ansahen.

Studiert hat das Kleeblatt bei internationalen Koryphäen/Kollegen wie Rainer Schmidt an der Escuela Superior de Música Reina Sofia in Madrid, bei Walter Levin an der Musik-Akademie Basel und Hatto Beyerle an der von ihm gegründeten European Chamber Music Academy. In Salzburg ist das Cuarteto Quiroga ebenfalls längst bekannt: Unterrichteten die Mitglieder doch auch an der Universität Mozarteum. Nach – in alphabetischer Reihenfolge – Béla Bartók, Luigi Boccherini, Johannes Brahms, Alberto Ginastera, Joseph Haydn, Christobal Halffter und den Mitgliedern der Wiener Schule erweiterten sie ihr Repertoire mit Veronika Hagen in Richtung Mozart-Quintette und musizierten auch mit deren Bruder Clemens.

Nun legte das Quartett die bei uns viel zu wenig bekannte und aufhorchen-machende Trias an Streichquartetten Juan Crisóstomo de Arriagas vor. Beginnend mit dem schwermütigen d-Moll des ersten Quartetts, dessen Kopfsatz dramatisch anhebt und sich kämpferisch steigert. Ausdrucksstark singen alle vier Stimmen durchs anschließende Adagio, leidenschaftlich vom Menuetto konterkariert. Erneut Adagio geht’s danach ins tänzerisch galoppierende Finale, das nachdenklich sanft verebbt.

Energisch, kraftvoll, von der Stimmung als freudiger Kontrast, beginnt con brio der Dialog zwischen Geige und Cello zu Anfang des A-Dur Quartetts. Abwechslungsreiche Variationen an zweiter Stelle löst scherzend ein verspieltes Menuetto ab, um zum Schluss Andante ins beschwingte Allegro zu leiten.

Gesteigert wird das alles noch vom dynamisch feinst abschattierten Es-Dur-Quartett samt der den Fluss aufbrechenden Generalpausen im Allegro, nach dem die Pastorale mit Vogelgezwitscher dahinschwebt. Ihr ländliches Stimmungsbild löst energisch ein weiterer traditioneller Tanzsatz ab, dem das Cuarteto Quiroga kontrapunktisch Presto agitato stürmisch bekräftigend noch eins draufsetzt. – Mehr als Eineinviertel-Stunden rare Kammermusik, von der man kaum genug bekommen kann!

Cuarteto Quiroga: ARRIAGA Complete String Quartets. COBRA RECORDS CD 0101