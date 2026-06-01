Vier auf Überholspur

CD-KRITIK / ZWEI CEMBALI

01/06/26 Nur in Musikgeschichtsbüchern folgt eine Epoche schön auf die andere. In Wirklichkeit gibt es zeitliche Überschneidungen. Wenn das Cembalo-Duo Aleksandra und Alexander Grychtolik hier eine CD mit dem Titel Generations vorlegt, dann könnte man sich gut ein Rätselspiel vorstellen.

Von Reinhard Kiechbaum

Klar, im Fall von Mozarts vierhändiger C-Dur-Sonate KV 521 wäre es eine ganz leichte Übung, selbst wenn einem das Werk unbekannt wäre. Mozart hat es Franziska von Jaquin, einer seiner Meisterschülerinnen in der Wiener Zeit, in die flinken Finger geschrieben. Das Duo Grychtolik holt das Maximum an Motorik und Spielfreude heraus, und öfters glaubt man sogar einer Ohrentäuschung zu unterliegen: Sind das wirklich zwei Cembali oder ist nicht doch das bass-seitige Instrument ein Hammerklavier? Reizvolle Kontraste allemal und ein raffiniert-genauer Umgang mit Klangfarben.

Aber weiter im Rätselspiel: Beim Konzert für zwei Cembali F-Dur F. 10 würde man viel eher auf den immer für Überraschungen guten Carl Philipp Emanuel Bach tippen und nicht auf seinen jüngeren Bruder Wilhelm Friedemann, der dieses Stück gar schon 1740 geschrieben hat – ein Jahr vor dem Druck der Goldberg-Variationen seines Vaters! Fast unglaublich, wie viele Überraschungen sich da auftun, mit wie vielen originellen Winkelzügen im Dialog der Zuhörer verblüfft wird. Aleksandra und Alexander Grychtolik sind da ganz in ihrem Element, treiben Virtuosität und Fintenreichtum auf die Spitze.

Großer Unterschied zu den Vier Duetten (Wq. 115) für zwei Tasteninstrumente von Carl Philipp Emanuel Bach, eher sanften Charakterstücken im empfindsamen Stil. Die würde man viel eher Wilhelm Friedemann zuschreiben. Und schließlich ist da noch Johann Christian Bachs Duett F-Dur Op. 18/6. Er war ja fast eine Generation jünger als die Brüder, dieses Stück ist bereits ausgereifte Klassik – entstanden in den letzten Lebensjahren des „Londoner“ Bach, der seinerseits den zwanzig Jahre jüngeren Mozart nicht wenig beeinflusste.

Insgesamt hat man den Eindruck, dass da vier Tonschöpfer quasi auf zeitlich-stilistischer Überholspur unterwegs waren, und das kostet das Duo Grychtolik auf den Nachbauten eines Cembalos von Johannes Daniel Dulcken von 1750 sinnlich aus. Das Wort Generations kann man übrigens auch mit „Entwicklung“ oder „Erregung“ übersetzen. Passt auch recht gut auf diese Stücke und ihre Interpretation.

Generations. Works for two harpsichords. W.F. Bach, C.P.E. Bach, J.C. Bach, W.A. Mozart. Aleksandra & Alexander Grychtolik. Passacaille, PAS 1157 – passacaille.be