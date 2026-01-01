Authentischer geht’s nicht

MEISTERKONZERT / FAZIL SAY

26/05/20 Anno 2010 gastierte das Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra bei den Festspielen zusammen mit dem Pianisten Fazil Say, der damals seine Liebe zu Salzburg endgültig entdeckte. Resultat waren Aufnahmen und Konzerte, in denen er, wie am Dienstag (19. 5.) im Großen Saal, Einblick in sein breites Repertoire lieferte. Standing Ovations für das Füllhorn virtuoser Reminiszenzen.

Von Horst Reischenböck

2014 begann Fazil Say in Salzburg alle Klaviersonaten von Wolfgang Amadé Mozart einzuspielen. Damals wie heute machte die bekannte in A-Dur den Anfang. Von ihr wird mittlerweile angenommen, dass sie wohl schon in Wien vor Beginn der Frankreich-Reise und nicht erst dort entstanden ist. Populär vor allem ist KV 331 durch das Thema ihres Kopfsatzes, aus dem Forscher deutsche und tschechische Volkslieder herauszuhören glauben.

Dem halben Dutzend anschließender Variationen spürte der mittlerweile 56jährige Pianist liebevoll nach. Für ihn sind es „Schauspielszenen“, deren Tempi von ihm entsprechend von Adagio bis Allegro gesteigert werden, allerdings unter konsequentem Verzicht auf die Wiederholung aller B-Teile. Nahtlos angefügt das Menuetto und das berühmte Alla turca-Finale, von dem Say sagte: „Als Türke habe ich es immer genossen, dieses Stück mit den lauten Zimbeln der Janitscharen, Rhythmustrommeln und kraftstrotzendem Klavierspiel zum Leben zu erwecken.“ Wenn er die Sonate schon auf eine Viertelstunde Dauer komprimierte, so bot er am Schluss und zur Krönung des Abends als Zugabe seine eigene zündende Fantasie darüber.

Zuvor unternahm der Pianist einen Abstecher in französische Gefilde. Wieder mit Salzburger Nachhall, hatte Fazil Say sich doch auch auf diesem Gebiet schon vor zehn Jahren mit dem vollen Dutzend der Préludes Heft I von Claude Debussy auseinandergesetzt. Er versenkte sich nach der stimmungs-mäßig introvertiert-verträumten Nr. 8 La fille aux cheveux de lin in die tiefen Akkorde der Nr. 10 La cathédrale engloutie und bündelte mit dem verquer hüpfenden La danse de Puck á la William Shakespeare und den noch bewegteren Minstrels das Ganze zum Kleeblatt. Nachdem er dann subtilst ausgekostet mit dem bekannten Ohrwurm Clair de lune schwebend die Stimmung gedreht hatte, ließ er noch vor der Pause seinen Fingern freien Lauf in Maurice Ravels pianistisch brillantem Feuerwerk mit den Noctuelles und Oiseaux tristes aus dessen Miroirs,

Der zweite Teil des Programms war dann dem Künstler in Personalunion von Komponist und Interpret gewidmet. Zunächst mit den drei Sätzen der Klaviersonate Yeni hayat – Neues Leben op. 99, in denen er neben Klangballungen Spieltechniken wie Harfen-ähnliche Griffe von oben in die Saiten des Steinway nutzte, um sich die persönliche Erschütterung wegen der Covid-Pandemie von der Seele zu schreiben. Literarisch inspiriert moderne romantische und türkisch angehauchte Klänge spiegelten 4 Ballads und das frühe Stück Kara Toprak – Black Earth. Sicher nicht authentischer zu erleben! Das wurde für's Auditorium nochmals höchst virtuos getoppt, zunächst von den Jazz Fantasies, jenen Jazz-inspirierten Fantasien nach George Gershwins Summertime aus Porgy and Bess und danach von Niccolo Paganinis eigentlich für Violine gedachter Caprice Nr. 24. Eine weitere faszinierende, begeisternde Facette von Fazil Says Können!

Bild: KD Schmid / Marco Borggreve