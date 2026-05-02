Barock, original und...

CAMERATA / JANINE JANSEN

02/05/26 Die Headline Listen more, hate less auf dem Programmheft war treffend: Die Werkfolge von Rota, Dubugnon, danach Geminiani und Vivaldi mit der Geigerin Janine Jansen am Freitag (1.5.) im Großen Saal des Mozarteums bot mehr als bloße Anregung.

Von Horst Reischenböck

Mit diesem Programm war die Camerata Salzburg soeben auf Tournee in Lissabon, Madrid und Barcelona. Nach den beiden Salzburger Abonnementkonzerten an diesem Wochenende (1./3.5.) führt sie das Orchester und Janine Jansen weiter nach München, Hamburg, Frankfurt, Erlangen, Luxemburg und Amsterdam. Mitten im Orchester saß Jan Jansen, der Vater der Geigerin, am Cembalo. Bei zwanzig Streichern, postiert zu beiden Seiten, war es kein Wunder, dass man das Instrument (zumindest in der 9. Reihe Parkett) erst nach der Pause wirklich hat hören können. Da war das Cembalo weiter nach vorne gerückt und die Besetzung war kammermusikalisch intimer.

Einleitend erklangen, engagiert angeführt durch Konzertmeister Gregory Ahss, die vier knapp formulierten Teile von Giovanni resp „Nino“ Rotas vor sechzig Jahren geschriebenem und später nochmals überarbeitetem Concerto per L’Archi. Maestri wie Riccardo Muti haben sich dem durchaus seriösen Schaffen des bei uns vornehmlich ob seiner eingängigen Musiken zu berühmten Filmen bekannten Italieners angenommen. Nino Rota hat immer wieder vorgezeigt, dass tonal zu schreiben absolut nicht ausgereizt sein muss und durchaus interessante Aspekte birgt. Hier folgten nach elegischem Anfang Anklänge an wienerisch anmutenden Walzer, nach schwärmerischem Dialog zwischen Primgeige und Solocello pulsierend spritzig beschlossen.

Das Piccolo Concerto grosso op. 87 von dem Schweizer Richard Dubugnon erlebte seine österreichische Erstaufführung. Die drei frisch-kessen Sätze sind, wie schon im Titel angesprochen, an barocke Vorbilder angelehnt und wirken auf die Hörer animierend. Die Concertino-Gruppe – ein Streichquartett – wurde angeführt von Primaria Janine Jansen. Ihr zur Seite Gregory Ahss und weiters, ebenfalls aus Reihen der Camerata, Firmian Lermer (Viola) sowie Stefano Guarino (Violoncello). Musiker, Publikum und der anwesende Komponist durften sich am positiven Echo erfreuen.

Francesco Geminianis d-Moll-Concerto grosso auf der Grundlage der berühmten La Follia-Variationen von Arcangelo Corelli bildete den Übergang zu Antonio Vivaldis bekanntem, sein Opus 8 eröffnendem Le quattro stagioni-Kleeblatt. Bei dem die Forschung nach wie vor nicht einer Meinung ist, was zuerst entstand. Nein, nicht Ei und Henne, sondern die Konzerte RV 269, 315, 293 und 297 oder deren den Inhalt erklärende Sonette.

Ein Stück Schallplatten- und Rezeptionsgeschichte: Nach einer ersten Reduzierung auf Klavier zu vier Händen wurden die Vier Jahreszeiten erst 1927 durch Bernardino Molinari für größeres Orchester transkribiert und in dieser Form Benito Mussolini als „melodie della belezza Italiana“ gewidmet. Molinari hat die Konzerte 1942 als erster auf Schallplatte aufgenommen.

Janine Jansen und die Camerata kosteten, reizten die Schilderungen, die interessanterweise keine Nachfolger fanden und auch inhaltlich sogar über Ludwig van Beethovens Pastorale hinausgehen, geradezu exzessiv bis in kleinste, feinste Details aus. Zarteste Flageolett-Töne oder abrupt die Saiten schnellen, erzittern lassende Pizzikati – das geht möglicherweise weit über das hinaus, was Vivaldi im Ohr hatte. Damals zur Verfügung stehende Instrumente wären dem wahrscheinlich kaum gewachsen gewesen. Janine Jansen wurde geradezu euphorisch bejubelt.