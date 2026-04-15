Bob Dylan, Vermittlung & Co

UNI MOZ / DAS NEUE REKTORAT

15/04/26 Mit 1. April hat das neue Rektorat der Universität Mozarteum die Arbeit aufgenommen. Rektorin ist die Musikvermittlerin Constanze Wimmer. Mit ihrem Team will sie zentrale Impulse für die Weiterentwicklung von Kunst, Lehre und Forschung setzen.

Von Heidemarie Klabacher

„Als künstlerische Universität sind wir gefordert, unseren Studierenden das bestmögliche Umfeld für ihren individuellen Weg in den Kunst- und Kulturbetrieb zu bieten“, sagt Constanze Wimmer. „Dies gelingt am besten, wenn die Universität selbst ein vibrierender Ort für Kunst, Forschung und Bildung ist, der in die Stadt, in die Region und weit über die Grenzen Österreichs Wirkung zeigt.“ Man wolle künstlerische Projekte und Erkenntnisse mit möglichst vielen Menschen teilen „und so eine Durchlässigkeit zwischen Studium, Beruf und Gesellschaft schaffen“.

Zum Rektoratsteam gehören der Organist Hannfried Lucke, der als Vizerektor für Kunst in seiner Funktion bestätigt wurde. Die Managerin Karin Skarek übernimmt das Vizerektorat für Ressourcen und der Musikpädagoge Helmut Schaumberger das Vizerektorat für Lehre. Neu eingerichtet wurde das Vizerektorat für Forschung um die „wachsende Bedeutung künstlerischer und wissenschaftlicher Forschungsaktivitäten“ zu unterstreichen. Diese Funktion übernimmt der Kulturwissenschafter und Forschungsmanager Eugen Banauch.

Constanze Wimmer war Professorin für Musikvermittlung und von 2020 bis März 2026 Vizerektorin für Lehre, Internationales, Nachhaltigkeit, Gender und Diversität an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Sie studierte Musikwissenschaft, Publizistik und Kulturmanagement, promovierte in Musikpädagogik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und gründete an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz den ersten Lehrgang zur Musikvermittlung in Österreich. Sie arbeitete viele Jahre im Konzertwesen und in der Kulturellen Bildung in den Bereichen Musikvermittlung, Audience Development und Audience Engagement. Bis heute ist sie als Projektentwicklerin bei zahlreichen internationalen Orchestern, Konzerthäusern und Festivals aktiv. Von 2023 bis 2024 war sie am Forschungsprojekt Networked Innovation in Classical Music - Collaborative Ecologies in Creative Cities beteiligt. Darüber hinaus verfügt Constanze Wimmer über umfangreiche Erfahrungen als Mitglied in Juries, Beiräten und Vorständen. Constanze Wimmer kann zahlreiche Publikationen als Herausgeberin und Verfasserin vorweisen.

Karin Skarek war von 2017 bis zum Antritt ihrer Position an der Universität Mozarteum wirtschaftliche Geschäftsführerin des Technischen Museums Wien, wo sie für operative Belange und Finanzen verantwortlich zeichnete. Die Preisträgerin der Dr. Maria Schaumayer Stiftung setzte sich besonders für Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung ein. Karin Skarek ist leidenschaftliche Amateurmusikerin und Sängerin und seit ihrem Umzug nach Salzburg Mitglied im Bachchor Salzburg.

Helmut Schaumberger war von Oktober 2021 bis März 2026 Professor für Musikpädagogik an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik. Schaumberger unterrichtete 18 Jahre als Instrumental-, Musik- und Deutschlehrer u. a. am Stiftsgymnasium Seitenstetten. 2012 kam er als Universitätsassistent an die Universität Mozarteum, wo er 2018 mit einer Arbeit zur Professionalisierung von Kinder- und Jugendchorleiterinnen promovierte. Er prägte die musikdidaktische Ausbildung im Lehramtsstudium Musik, war stellvertretender Leiter des Departments Musikpädagogik und erhielt 2020 den 1. Preis der Research Competition.

Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Eugen Banauch blickt auf Forschungs- und Lehrtätigkeiten in Nordamerika, an der Hebrew University Jerusalem und an der Universität Wien. Internationale Aufmerksamkeit erhielt seine Studie zum jüdischen literarischen Exil in Nordamerika. Er arbeitete über Bob Dylan und dessen Rezeption in Europa. Sein Buch Austrobob erschien im Falter-Verlag, der Sammelband Refractions of Bob Dylan wurde 2016 in der Begründung des Nobelpreiskomitees erwähnt. 2019 übernahm Banauch an der Universität Mozarteum den Bereich Forschungsmanagement. Er verantwortet etwa die interdisziplinären Reisestipendien With Dylan on the Road – „Uni auf der Walz“ – sowie den Wissenschaftspreis Research Competition Mozarteum, der sich als wichtiger Impuls für Forschungsqualität, Drittmittelerfolg und eine zukunftsorientierte Forschungskultur etabliert hat.

Hannfried Lucke ist seit 2000 Professor für Orgel und seit 2018 Vizerektor für Kunst der Universität Mozarteum. Er hält Meisterkurse weltweit und ist Juror bei internationalen Orgelwettbewerbe. Er konzertierte auf bedeutenden Orgeln und bei Festivals wie den Wiener Festwochen oder den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Es spielte in der Royal Festival Hall London, der St. Patrick’s Cathedral New York, der Suntory Hall Tokyo oder der Kyoto Concert Hall. Seine zahlreichen CD-Einspielungen bei Labels wie Thorofon, Mitra, Carus und Coviello wurden mehrfach international ausgezeichnet.

Bilder: UniMoz / Michael Klimt