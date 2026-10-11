Die Stille vor dem Sturm

DOM / BRUCKNER / THIELEMANN

11/10/26 Ausgerechnet Bruckners Siebente! Und ausgerechnet im Salzburger Dom! Das mehr als außergewöhnliche Konzert war Christian Thielemanns Einstand als Leiter des Symphonieorchesters der Universität Mozarteum. Thielemann ist mit eben begonnenem Semester Professor für Dirigieren in Salzburg.

Von Reinhard Kriechbaum

Als Christian Thielemann noch Leiter der Osterfestspiele und gleichzeitig Musikdirektor der Bayreuther Festspiele war, hat er in Pressegesprächen gelegentlich über die unterschiedliche Akustik im Großen Festspielhaus und am Grünen Hügel sinniert. Dass er sommersüber damals bei den Festspielen keine Opern dirigierte, hat er damit erklärt, dass seine Ohren eben geraume Zeit brauchten, um sich auf die jeweilige Raumsituation umzustellen.

Da hätte man sich gerne eingeschlichen am Samstag (10.10.) in die Gehörgänge des Dirigenten. Der Salzburger Dom gehört zu den heikelsten Räumen, und er kann sich als akustisches Chamäleon entpuppen. Nicht nur, wenn man Musik unterschiedlicher Stile und in unterschiedlicher Besetzung drin aufführt. Es macht Riesenunterschiede, ob man auf den Pfeileremporen, auf der Empore hinten, auf einem Podest im Seitenschiff oder – wie am Samstag – im Altarraum spielt. Nicht zuletzt ist eine Frage, wie viele Menschen da sind.

Erwartungsgemäß war der Raum diesmal bis auf den letzten Platz gefüllt – wer lässt sich schon ein Thielemann-Konzert quasi zu Alltagspreisen entgehen? Da hat der Nachhall im Dom (vom Schreiber dieser Zeilen im Kuppelraum hörend und zählend erfühlt, nicht gestoppt) knapp sechs Sekunden gedauert. Unglaublich lang, aber im leeren Dom sind es beinah acht Sekunden. Das also für Bruckners Symphonie Nr. 7 E-Dur WAB 107. Selbst von vorteilhaftem Platz aus ist man da vorsichtig mit dem Beschreiben. Die Musik mag sich, Thielemann hin oder her, schon ein paar Reihen weiter hinten ganz anders angefühlt haben.

Die Streicher wurden von Thielemann jedenfalls ein ums andere Mal ins Pianissimo gedimmt, und das war allemal eine günstige Voraussetzung, um das Geschehen in den Hörnern, in den Klarinetten ganz besonders plastisch heraus zu bringen. Vorteilhaft auch für Passagen, in denen celli und Bratschen Wesentliches mitteilen.

Die Siebente ist nicht nur ob des einprägsamen Chorals der Wagner-Tuben im Adagio eine unverkennbare Huldigung – schließlich ein Trauergesang – auf den Bayreuther Meister. Thielemann setzte für diesen seinen Konzert-Start mit den jungen Leuten vom Mozarteum also auf sein Kernrepertoire. Da ist natürlich auch im Dom keine Frage, dass die große Linie herauskommt. Der Meister zeigte sich gerade im Eröffnungssatz, indem er das schwere Blech sorgsamst sich zurückzuhalten hieß. Nicht einmal am Satzende wurde „aufgedreht“. So kam der Nukleus, der markante Höhepunkt im Adagio, umso überrumpelnder heraus: Der Uraufführungs-Dirigent Arthur Nikisch hatte Bruckner zu einem Paukenschlag mit Triangel-Tremolo (dem einzigen Einsatz dieser beiden Instrumente im ganzen Werk) geraten. Thielemann ist in Sachen Bruckner kein Urtext-Anhänger, und der Knaller darf wohl sein (Nikisch lag wohl richtig mit seinem Tip).

Heikel, von diesem Höhepunkt wegzufinden. Aus akustischen Gründen, sich überrollenden Wellen aus den hinteren Blech-Reihen, getraut sich der Rezensent gerade darüber nichts zu sagen. Mutmaßlich herrschte am Ort der Tonproduktion nicht ein solches Durcheinander, wie im Raum angekommen.

Genaues Phrasieren ist allemal ein gutes Rezept in schwierigen Räumen. Äußerste Konzentration an den Pulten war greifbar. Für diesen Abend waren gewiss in allen Bläsergruppen die Besten der Besten aufgeboten – ein instrumentaler Standard höher, als man ihn vor einem Vierteljahrhundert selbst in führenden Orchestern angetroffen hat. Da konnte Thielemann also aus dem Vollen schöpfen und wohl kompromisslos seine Ideen umsetzen, auch und gerade im hurtig-musikantischen Finalsatz, in dem er dann auch wieder sehr sorgsam aufs dynamische Innehalten bedacht war. Der Meister zeigte sich in der Kompromissfähigkeit, im Herstellen eines stimmigen Gesamtbildes im spezifischen Raum.

Richtig gesehen übrigens: Der ältere Herr mit dem schüteren Haar am zweiten Pult der Ersten Geigen war – im Programmheft „als Gast“ ausgewiesen – Markus Tomasi, Jahrzehnte lang Konzertmeister im Mozarteumorchester. Man darf annehmen, dass ihm dieses Konzert genau so viel Freude gemacht hat wie dem erwartungsgemäß nach einer bemerkenswert langen reflektierenden Stille jubelnden Publikum. Die Stille vor dem Sturm in der Interpretation und in der Reaktion: Ein solches Innehalten der Hörer ist Thielemann als Festspieldirigent in Salzburg nicht gewohnt.

Bruckners "Siebente" ist auch heute Sonntag zu hören, aber nicht im Dom, sondern im 13 Uhr im Max-Schlereth-Saal der universität Mozarteum. Es dirigiert Martin M. Fuchsberger – www.moz.ac.at

Bild: dpk-krie