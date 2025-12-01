Dirigieren hält frisch

MOZARTEUMORCHESTER / LEOPOLD HAGER

01/12/25 Immer wieder greifen Komponisten für die ihrer Vorstellung nach ideale Präsentation eigener Werke selbst zum Taktstock. Andere Berühmtheiten, die auch komponieren, stellen hingegen ihr eigenes Schaffen hintan. Zu dieser Gruppe zählt Leopold Hager.

Von Horst Reischenböck

Am Samstagabend (29.11.) im Großen Saal des Mozarteums, auf Einladung der Salzburger Kulturvereinigung, hat Hager mit dem Mozarteumorchester doch ein Jugendwerk vorgestellt, das Concertino für Kammerorchester von 1957/61. Als Leopold Hager am Mozarteum studierte, lehrte hier Paul Hindemith, der Hager gewiss auch beeinflusste. Das ist jedenfalls unüberhörbar im ersten der drei Sätze dieses viertelstündigen Werks. Da entspinnt sich nach dem Einstieg des Tenorsaxophons ein sich dynamisch steigernder Diskurs mit den Streichern, den solistisch eingesetzten Holzbläsern und den paarweise tätigen Hörnern, Trompeten und Posaunen. Dem sich anschließenden lyrischen Adagio kann man das zugrunde liegende Zwölftonmotiv kaum glauben. Die verspielte, von damaligen Jazz-Bands vor Ort inspirierte Fuge lässt im Nachhinein fast bedauern, dass Hager nicht auch auf diesem Weg fortschritt und sich statt dessen auf den Taktstock konzentrierte, mit dem er sich gerade in seiner Zeit als Chefdirigent des Mozarteumorchesters im Einsatz für frühe Mozart-Opern bahnbrechend profilierte.

Der 18jährige Wiener Geiger Leonhard Baumgartner trat erst dieses Frühjahr hier mit Mozart ins Rampenlicht, als er erstmals das kürzlich entdeckte Divertimento KV 648 präsentierte. Nun widmete er sich am selben Ort mit seiner Stradivari hingebungsvoll Max Bruchs singulärem Ohrwurm, dem Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26.

Dirigieren hält frisch, gerade wenn man sich mit der Jugend beschäftigt. Dem 90jährigen Leopold Hager ist die Förderung von musizierendem Nachwuchs ein Herzensanliegen. Leonhard Baumgartner, unter anderem bei der European Young Musician Competition geehrt und mit dem Carl Flesch-Preis ausgezeichnet, vertiefte sich leidenschaftlich ins Allegro moderato. Max Bruch wollte das Werk eigentlich als Fantasie betitelt wissen, aber der legendäre Geiger Joseph Joachim überredete ihn – mit Hinweis auf Mendelsssohns zwanzig Jahre älteres Vorbild, bei dem die Sätze ebenfalls ineinander übergehen, zur Benennung als Konzert. Baumgartner ließ sein Instrument perfekt durchs Adagio singen und brillierte virtuos in der Attacke des finalen Allegro energico. Nach der Bach-Zugabe wollte der Beifall dann kaum enden.

Als Abschluss Robert Schumanns, seiner Bearbeitung wegen an vierte Stelle gereihte Sinfonie d-moll op. 120. Johannes Brahms gab übrigens der Urgestalt den Vorzug. Hier ließ Hager wie schon lang nicht gehört die Ecksätze Adrenalin-geschwängert als Kontrast zur tonschön verhalten angegangenen Romanze kämpferisch dramatisch explodieren. Dies wurde vom nochmals erweiterten Mozarteumorchester packend umgesetzt. Der Jubilar wurde begeistert gefeiert – ad multos annos!

Bilder: dpk-Willfurth