Experimentelles Gespür in Höchstform

TAKE THE A-TRAIN FESTIVAL

09/09/25 Das Take the A-Train Festival findet vom 11. bis 14. September zum elften Mal statt. Aufstrebende junge und etablierte Formationen aus dem In- und Ausland sind eingeladen. 25 Konzerte und Events warten auf zehntausend Gäste.

Den Auftakt gibt das Münchner Alien Ensemble um Micha Acher mit einem Prolog im Haus Elisabeth der Caritas. Das offizielle Eröffnungskonzert steigt anschließend im Jazzit. Erwartet werden die amerikanische Hip Hop-Künstlerin Akua Naru mit den in New York lebenden österreichischen Musikern Stephan Kondert und Matthias Löscher. Das US-amerikanische Kronos Quartett wird das Sonnenaufgangskonzert in der Tanzschule Seifert und das Abschlusskonzert in Andräkirche, einer der neuen Locations, gestalten. Mit vielen verschiedenen und einigen neuen Locations will das Festival seinem Ruf als „Entdeckerfestival ohne Genre-Restriktionen“ gerecht werden. Auf der Mainstaige am Hauptbahnhof gastieren mit Uche Yara und Kässy zwei aufstrebende österreichische Künstlerinnen.

„Ihre inspirierende, genreübergreifende Klangwelt kennt keine Grenzen. Sie präsentiert ihr unverblümtes, experimentelles Gespür in Höchstform“, so Jürgen Vonbank über Yche Yara. Kässy ist eine Sängerin, Instrumentalistin, Produzentin und Performerin. „Ihre markante Stimme und die eklektisch bunte Produktion ermöglichen es Kässy sich kompromisslos auszudrücken.“

Der Jazzit Music Club bleibt Fixpunkt des Festivals sein. Am 12. September kommt das Duo Koeniglollipop, Lukas König und Leo Riegler, und bringt „pure künstlerische Anarchie auf die Bühne des Take the A-Train Festivals“. Das Berliner Trio mit Pianist, Keyboarder und Produzent Moses Yoofee, Bassist Roman Klobe-Barangă und Drummer Noah Fürbringer stehe „für eine neue Generation von Jazz, tight, genreübergreifend und absolut auf der Höhe der Zeit“.

In einer „Mischung aus Talk und Listening“ soll es um die Rolle von Frauen im Jazz gehen. Der renommierte Autor, Popliterat und Musiker Thomas Meinecke präsentiert Jazzplatten von Künstlerinnen, die für ihn von besonderer Bedeutung sind. Die Veranstalter um Jürgen Vonbank, Andreas Neumayer und Harald Gaukel sprechen mit der Saxophonistin Swantje Lampert über ihre Erfahrungen in der Musikbranche, über die aktuelle Situation von Musikerinnen sowie über mögliche Zukunftsperspektiven. Women in Jazz findet am 13. September im Salon Hohenstaufen statt.

Club- und DJ-Kultur gehören bei TTAT immer dazu. Man freue sich mit dem japanischen Kult-Produzenten und Turntable-Artist DJ Krush „auf eine Legende der Elektronik- und Hip-Hop Kultur“. Die mexikanische DJ Coco Maria, „die für ihre Genre-übergreifenden DJ-Sets internationale Bekanntheit erlangte“, wird ihre „frischen und ungewöhnlichen Mixes zwischen lateinamerikanischer Musik, Jazz und Elektronik“ nach Salzburg bringen.

Sie hat eine eigene Radiosendung auf Gilles Peterson’s Sender worldwide.fm. Die lokale Clubkulturszene wird beim Take the A-Train Festival 2025 mit den Kollektiven Enorm und Open Minded vertreten sein. Viele der Konzerte, etwa auf der Main Stage, bei Velorep, im Haus Elisabeth oder im Hotel Hohenstauffen, sind wieder bei freiem Eintritt zu besuchen. Für die Bezahlkonzerte ist der Festivalpass in limitierter Auflage online erhältlich, ebenso die Karten für die Konzerte des Kronos Quartet und für die Veranstaltungen im Jazzit Music club.

Take The A-Train – 11. bis 14. September – Info und vollständiges Programm – www.bahnhoffestival.at

Bilder : TTAT / www.bahnhoffestival.at