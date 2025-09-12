Geht's den Lehrern gut...

HINTERGRUND / MUSIKUM

12/09/25 Im kommenden Schuljahr werden im Musikum Salzburg rund 14.000 Schülerinnen und Schüler auf den unterschiedlichsten Instrumenten und im Gesang ausgebildet. Guter Grund, auch einmal an die dort tätigen 420 Lehrerinnen und Lehrer zu erinnern. Weiterbildung und Qualitätssicherung waren in der ersten Schulwoche ein großes Thema.

Thomas Aichhorn, künstlerisch-pädagogischer Leiter: „Wir freuen uns, wieder bestens ausgebildete neue Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen zu dürfen, mit denen wir den hochqualitativen Unterricht in allen Musikum-Standorten auf internationalem Niveau gewährleisten können.“ Die Nachfrage nach musikalischer Bildung sei weiterhin konstant hoch.

Die erste Woche stand im Zeichen des Informationsaustausches und der Weiterbildung. Während die Leiter aller fünfzehn Musikum-Standorte über die aktuellen Themen des kommenden Schuljahres, etwa pädagogisch-künstlerische Projekte, Wettbewerbe, Prüfungsorganisation und anstehende Konzerte diskutierten, stimmten sich die Mitarbeiter beim Gesundheitstag bei TAP-Training, Yoga und Klangmeditation auf das neue Schuljahr ein und nutzten auch gleich die Angebote des arbeitsmedizinischen Dienstes, unter anderem einen Gehörtest.

In einem professionellen Musikunterricht wird auch auf die richtige Haltung und Atmung geachtet, um langfristig und mit Freude musizieren zu können. „Aus dem Gesundheitstag nehme ich wertvolle Tipps für den Unterricht mit, dabei überraschte mich, wie sich gezielte Atmung direkt auf die Stresskurve auswirkt“, zeigte sich eine Musikum-Lehrerin beeindruckt. „Auf dem Bildschirm wird einem dies deutlich vor Augen geführt.“

Christian Türk, kaufmännischer Leiter des Musikum: „Weiterbildung ist einer unserer Grundpfeiler für qualitativ hochwertige musikalische Bildung. Nur so können wir das musikalische Potenzial der Schülerinnen und Schüler nachhaltig entwickeln.“

Bild: Musikum Salzburg